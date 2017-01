MDR Festival "Ideal Chaos" | 12.1.2017 | 20 Uhr | Leipzig, UT Connewitz Dessner und Haydn

Ein Streichquartett spielt Werke des Gitarristen der Band "The National"? Natürlich, denn der Yale-Absolvent Bryce Dessner ist musikalisch nicht nur in der Indie-Szene unterwegs, sondern auch in der klassischen Musikwelt. Und dort trifft er auf Joseph Haydn, den Altmeister des klassischen Quartetts. Das älteste noch erhaltene Kino Leipzigs, das UT Connewitz, ist ein atmosphärischer Ort für diese Begegnung im Rahmen des Ideal-Chaos-Festivals.