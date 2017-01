Drei Komponisten, drei Klangwelten: Begeisterung für den Tanz, seine eifrigen Naturbeobachtungen und sein stetes Interesse an einer Erneuerung der Orchestertechnik waren die beste Voraussetzungen für Ravels Komposition der Ballettmusik "Daphnis und Chloé". Erzählt wird eine Geschichte von erster Liebe, erstem Verlust und freudiger Errettung. Camille Saint-Saëns, Klangfarben-Magier und begnadeter Orchestrator wie Ravel, verstand es auf geniale Weise, den Klang der Solovioline mit dem des Orchesters zu mischen und seine mitreisende Melodik in reiche Farben und eine üppige romantische Harmonik einzubetten. Als Dritter im Bunde nimmt Charles Coleman den Zuhörer in seinem Orchesterstück "Streetscape" mit auf einen Streifzug durch die Straßen Manhattans, in einer brodelnden Geschwindigkeit, die der pulsierenden Stadt entspricht.