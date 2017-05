Nach der etwas schwammigen Vorgeschichte "Prometheus" (2012) kommt nun das viel besser gelungene Sequel "Alien: Covenant" in die Kinos. Zehn Jahre später landet eine Besatzung auf Kolonisierungsreise auf einem nur scheinbar idealen Planeten, in Wirklichkeit eine Stätte der Vernichtung und Alien-Brutstätte, mit einem eindrucksvollen, düsteren, durch kunstgeschichtliche Zitate angereicherten Look. Hier berühren sich die großen, alten Schöpfungsmythen der Menschheit mit den Zukunftsfragen unseres Überlebens. Ein actionreicher, spannender und philosophischer Ensemblefilm mit Stars wie Michael Fassbender - erneut als Androide, mit unheimlicher, emotionsloser Kultiviertheit.