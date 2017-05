Das hippe Berlin, das Mekka für junge Leute aus aller Welt, liefert den Hintergrund für diesen düsteren Thriller der australischen Regisseurin Cate Shortland, die mit ihrem Film "Lore" im Jahr 2012 eine junge Schauspielerin aus Halle international bekannt machte – Saskia Rosendahl. Der deutsche Hauptdarsteller ihres neuen Films, eine Roman-Aadaption, ist bereits sehr berühmt, Max Riemelt. Er spielt hier einen sympathischen Berliner, Andi, der eine junge, hübsche Frau kennenlernt – die australische Fotografin Clare, gespielt von Jungstar Terese Palmer ("Hacksaw Ridge").



In seiner gemütlichen Wohnung in einem alten, ansonsten völlig verlassenden Berliner Miethaus verbringen die beiden eine heiße Nacht, die allerdings mit einer bösen Überraschung endet. Der verrückte Mann hat das Mädchen eingeschlossen und hält sie wie seinen persönlichen Besitz gefangen, in einer Gemeinschaft, die manchmal völlig normal wirkt, wenn die Wohnungstür nicht verschlossen wäre. Andi hat eine Ost-Vergangenheit, der offenkundige, symbolische DDR-Bezug des Eingeschlossenseins ist zwar etwas vordergründig, doch als gut gespieltes Kammerspiel über Gewalt, Macht und die schleichende Identifikation mit dem Täter überzeugt der Film vollkommen.