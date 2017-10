Ganze 35 Jahre nach Ridley Scotts vor allem technisch bahnbrechendem "Blade Runner" erzählt der kanadische Regisseur Dennis Villeneuve die Replikanten-Geschichte mit Ryan Gosling in der Hauptrolle weiter, als eine wuchtige, grandiose Endzeit-Tragödie, die eher an Tarkowski und Shakespeare als an das Original denken lässt, als ein philosophisches, hochaktuelles Endzeit-Spiel um die große Frage der menschlichen Identität im Zeitalter allgemeiner Reproduzierbarkeit.