Bekannt wurde Denis Johnson mit seinem Buch "Jesus' Sohn", das er angeblich geschrieben hat, um seine Steuern zu bezahlen. Das Buch stellte die zerstörten und süchtigen Charaktere in den Mittelpunkt, die Johnsons Jugend im Mittleren Westen der USA geprägt haben. Während dieses Buch noch sehr am Stil seines Lehrers Raymond Carver orientiert war, hat Johnson inzwischen seinen ganz eigenen Ton gefunden. Sein Stil ist ähnlich geheimnisvoll, fordernd und mitunter verstörend wie die Texte von Don DeLillo und Thomas Pynchon. Für viele ist Johnson heute schon ein Kultautor – auch wenn er nicht Millionen von Lesern hat.

Das erinnert an Klassiker des Genres und könnte in der Tat auch der Beginn eines James Bond-Romans sein. Nur, dass es den typischen Helden bei Johnson nicht gibt, auch nicht im Spionageroman.

Beide sind sich ähnlich in ihrer charakterlosen Söldnermentalität. Beide stehen weiterhin auf der Gehaltsliste von Geheimdiensten, Roland ist auf Michael angesetzt und auch dem geht es nicht nur ums Geschäft. Zudem hat Michael seine Verlobte Davidia dabei, eine naive Collegestudentin aus Colorado. Die Welt der Geheimdienste ist ihr völlig fremd. Sie versteht nicht wirklich, an wen sie hier geraten ist. Michael will sie heiraten, dafür bittet er Roland die beiden zu seiner Sippe zu begleiten, die am Fuße der Lachenden Ungeheuer im Kongo wohnt. Die abenteuerliche, alkoholgeschwängerte Reise gerät zu einer Tour ins Herz der Finsternis, alles gerät aus den Fugen, schließlich wird das Trio von marodierenden Warlords gekidnappt.