Tracey wird es schaffen auf die Bühne, allerdings grad mal bis ins East End. Die Ich-Erzählerin kommt weiter herum, indem sie an einem besonderen Bühnenrand platziert wird. Irgendwann tritt nämlich Aimée auf den Plan, eine Figur wie Madonna, Kate Perry und Miley Cyrus zusammen - ein Superpopstar, dessen Assistentin die Erzählerin wird. Hier webt sich eine dritte Geschichte in die doppelte Biografie, die der Handlung kosmopolitische Verve gibt. Denn Aimée will - die notorische Popstarcharity lässt grüßen - eine Mädchenschule in einem westafrikanischen Dorf aufbauen und die Erzählerin realisiert das Projekt für sie. Dabei wird sie mit den eigenen Sklavenwurzeln konfrontiert, mit Armut, Stolz, interkulturellen Missverständnissen, radikalislamisierten Männern und schließlich denen, die "hintenrum" gehen, wie es im Dorf heißt.

Es ist Zadie Smiths erster Roman, der konsequent von einer Ich-Erzählerin perspektiviert wird, und es lässt sich vieles aus ihrer Biografie in der namenlosen Erzählerin verorten: die jamaikanisch-britische Herkunft, das Aufwachsen in den 80ern in London, selbst der berühmte Turban, mit dem sich Smith meist abbilden lässt, ist als Key-Piece zur Mutter der Protagonistin gewandert.



Zadie Smith, Jahrgang 1975, lebt lange schon in New York, wo sie eine Professur in Creative Writing bekleidet. Die Wartezeit auf ihren fünften Roman hat sie durch Essays verkürzt, die ethnische Verwirrung und Spielplatzbesuche ebenso zum Thema hatten, wie liberische Kindersoldaten oder Hollywood im Oscar-Fieber.



Trotz amerikanischer Wahlheimat spielen Ihre Romane immer wieder in London - in "Swing Time" allerdings macht sie sehr überzeugende Streifzüge ins globale Dorf, nach New York, nach Westafrika. Dabei entsteht ebenso ein Zeitbild wie ein überzeitliches Nachdenken über Herkunft und das, was ein gutes Leben ausmacht.