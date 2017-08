Es ist die wohl berühmteste Luftmatratze der Filmgeschichte, auf der College-Absolvent Benjamin antriebslos herumlungert. Die wahre Prüfung liegt noch vor ihm: Der 21-Jährige wird von einer reifen, verheirateten Frau (Anne Bancroft) in die Kunst des Liebens eingeführt, was so lange gut geht, bis er sich in deren Tochter verliebt.



Nach "Schöne des Tages" kommt jetzt mit "Die Reifeprüfung" ein weiterer Filmklassiker der 60er-Jahre wieder in die Kinos. Das heitere, erotische und witzige Werk von Mike Nichols atmet den freien Geist des Aufbruchs jener Jahre und bricht mit leichter Hand gleich mehrere Tabus. Mit diesem Film begann der Starruhm von Dustin Hoffman, eine der erstaunlichsten und noch immer andauernden Schauspielkarrieren.Vielen Filmfans, auch mir, ist er so vertraut wie ein Familienmitglied, auch daher berührt es sehr, ihm hier als sehr jungem Mann zu wiederzubegegnen.