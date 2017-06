Mehrere Tische sind im Aufenthaltsraum aneinandergereiht, Pappbecher, Muffins und Zuckerstreusel liegen bereit, von der Decke hängen Luftballons. Es ist Fasching im Kinderhospiz. Adeline Kremer, Mitarbeiterin im Bärenherz, stimmt mit ihrer Gitarre ein Lied an. Eltern, Kinder und Mitarbeiter bilden einen Kreis, zwei Geschwister in Hexenkostümen hüpfen im Takt. Jeder darf einmal in die Mitte, dreht sich, springt. Der fünfjährige Louis kann nicht selbst laufen, also schiebt seine Mutter den Rollstuhl in den Kreis. Auch Kinder mit der Diagnose "lebensverkürzend erkrankt" können Fasching feiern.