Am 21. Januar 1924 starb in Gorki bei Moskau der charismatische Gründer des ersten sozialistischen Staates der Welt, Wladimir Iljitsch Lenin. Im Oktober 1917 hatten er und seine Genossen einer Revolution in Petrograd handstreichartig zum Sieg verholfen und damit am "Schlaf der Welt" gerührt. Die russische Revolution galt als Aufbruch in die Utopie. Auf sie konzentrierten sich die Sehnsüchte von Millionen Menschen weltweit. Doch dann kamen Bürgerkrieg, Massenmord, Hunger, Not, Chaos.