Hörbuch-Empfehlungen Der Tod ist das Limit!

Comedian und Hörspielliebhaber Bastian Pastewka ist hier in neun Rollen zu hören. Diese ein wenig überdrehte und doch grundsympathische Produktion kommt mit kleiner Besetzung aus. Autor Kai Magnus Sting lässt darin den verschrobenen Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg (grandios gegeben von Jochen Malmsheimer) in einer Reihe von Kriminal-Grotesken ermitteln. Dabei stößt der Amateurkriminologe und Geschichtensammler mit Hang zu Ironie und schrägem Witz meist durch Zufall auf mehr als eine Leiche im Keller. Alles ist gewohnt rasant inszeniert von Regisseur Leonard Koppelmann ("Reise zum Mittelpunkt der Erde"). Grotesk, absurd, heiter, leichtfüßig.

Der ehemalige Kunstdieb und Zauberer Gideon Crew soll die Teilnehmer einer Antarktis-Expedition dabei unterstützen, einen außerirdischen Organismus zu vernichten. Glücklicherweise arbeitet Crew - mit der für Helden-Figuren wie diese typischen Aversion gegen Autoritäten - inzwischen als Atombombenexperte, was bei dieser Mission sicherlich nicht von Nachteil ist. Douglas Preston und Lincoln Child haben mit "Ice Limit" einen spannenden Thriller vorgelegt, der nicht wie (zu) viele andere aktuelle Hörbuch-Veröffentlichungen auf grausame Gewaltverbrechen à la Stieg Larsson setzt. Bei diesen Autoren stehen vielmehr Technik und naturwissenschaftliche Themen im Vordergrund. So erinnert ihr Hörbuch angenehm an Stoffe von Michael Crichton ("Jurassic Park") oder Frank Schätzing ("Der Schwarm"). Hervorragend gelesen von Simon Jäger.

"Die geheimen Fälle - Auf den Spuren von Sherlock Holmes & Co"

Hörspiel mit Klausjürgen Wussow, Peter Matić, Peter Pasetti

4 CDs, 19,99 Euro

Laufzeit ca. 300 Minuten

Erschienen bei DAV

ISBN: 978-3-7424-0065-9 Bildrechte: DAV

Geboten werden hier vier Hörspiele rund um das Phänomen Sherlock Holmes aber nicht aus der Feder von Arthur Conan Doyle. Der Audio Verlag vervollständigt mit dieser Box seine Reihe mit Holmes-Hörspielklassikern. Insgesamt 26 Fälle des Consultant Detective waren bisher erschienen. Immer noch unübertroffen Peter Passetti als Sherlock in den 60er-Jahre-Produktionen des Bayerischen Rundfunks.



Auch drei der nun veröffentlichen Hörspiele stammen aus der Münchner ARD-Anstalt und wurden in den 60er- und 70er-Jahren realisiert. So zeichnen etwa Mollie und Michael Hardwick in "Der Mann, der Sherlock Holmes war" (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen UFA-Film) und "Sir Arthur Conan Doyle" das Leben Doyles sowie die literarische Entwicklung seiner berühmtesten Figur nach. Interessante Hintergründe - nicht nur für Fans des extrovertierten Ermittlers.