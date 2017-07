Ihre beste Stunde

Sie ist jung und sie braucht den Job ganz dringend. Catrin Cole, gespielt von Gemma Arterton, heuert 1940 beim britischen Ministerium für Information an. In der dortigen Drehbuchwerkstatt basteln die Autoren zunehmend verzweifelt an einem kriegswichtigen Skript: Eine ebenso heldenhafte wie sentimentale Geschichte, die der Moral der Bevölkerung aufhelfen soll. Catrin muss weibliche Emotionalität in die Stoffentwicklung bringen, doch während sie alle gemeinsam an der Story stricken, fallen Bomben auf London, greift das wirkliche, harte Leben in die Fantasie-Produktion ein.