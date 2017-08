Ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte

Die Eltern von Natscha Wodin landen 1944 in einem Zwangsarbeitslager in Leipzig. Auf den Terror Stalins folgt die nationalsozialistische Barbarei. Bei der ATG, einem Rüstungsbetrieb des Flickkonzerns müssen sie unter unmenschlichen Bedingungen täglich zwölf Stunden schuften, sind Schikanen und Willkür ausgesetzt.

Immer wieder kommt es vor, dass ein Arbeiter ohne jeden ersichtlichen Grund totgeprügelt oder erschossen wird. Hunger, Angst und die unerträgliche Enge in den Baracken führen zu Denunziation, Diebstahl, Prostitution. Für ein Stück Brot, für ein Stück Seife verkaufen Frauen ihren ausgemergelten Körper. [...] In den Lagern grassieren Typhus und Ruhr.

Natascha Wodin wirft in ihrem Buch einen längst überfälligen Blick auf dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte. 30.000 Zwangsarbeitslager gab es auf dem Gebiet des Deutschen Reichs. Über das Schicksal der Millionen Menschen aus dem Osten, die darin interniert waren, ist erschreckend wenig bekannt. Jene, die die Lager überlebten, wurden nach Kriegsende zurück in die Heimat geschickt, wo sie als Vaterlandsverräter ein Leben im Gulag oder am Rand der Gesellschaft erwartete.

Natscha Wodins Eltern entgingen durch Zufall der Zwangsrepatriierung und flüchteten nach Bayern. Zunächst hausten sie in einem Lagerschuppen auf dem Gelände einer Eisenwarenfabrik bei Fürth, später im berüchtigten Valka-Lager für "Displaced Persons" in Nürnberg und schließlich in einer für heimatlose Ausländer errichteten Siedlung am Rande Forchheims. An diesen Orten verbrachte auch Natascha Wodin, die kurz nach Kriegsende geboren wurde, die ersten zehn Jahre ihres Lebens. Bis zu jenem zehnten Oktober des Jahres 1956, als die ihre Mutter die Wohnung verließ und nicht zurückkam. Traumatisiert und entwurzelt, nahm sie sich im Alter von 36 Jahren das Leben.

"Sie kam aus Mariupol" ist ein tief erschütterndes, bewegendes Buch. Mit ihrer Spurensuche füllt Natascha Wodins die Leerstelle ihrer eigenen Herkunft und gibt der Mutter ein Gesicht. Sie erzählt von einem fast vergessenen Schicksal, das für Millionen anderer steht.

Die Schriftstellerin Natascha Wodin

Natascha Wodin, im Dezember 1945 in Fürth als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs in Lagern für "Displaced Persons" und nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Kinderheim auf. Sie absolvierte später eine Sprachenschule, arbeitete zuerst als Dolmetscherin und dann als Literatur-Übersetzerin aus dem Russischen.

Natascha Wodin Bildrechte: Susanne Schleyer/autorenarchiv.de 1983 erschien ihr Debütroman "Die gläserne Stadt". Es folgen zahlreiche Veröffentlichungen, darunter "Einmal lebt ich" (1989), "Die Ehe" (1997), "Nachtgeschwister" (2009) und "Alter, fremdes Land" (2014). Für das noch unveröffentlichte Manuskript von "Sie kam aus Mariupol" wurde Natascha Wodin bereits 2015 mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet, bevor sie 2017 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt.

Die Sprecherin Dagmar Manzel

Dagmar Manzel wurde 1958 in Ost-Berlin geboren. Nach dem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" war sie von 1980 bis 1983 am Staatsschauspiel Dresden engagiert. Danach wechselte sie an das Deutsche Theater Berlin, dem sie von 1983 bis 2001 angehörte. Seit 2001 arbeitet sie freischaffend.

Dagmar Manzel Bildrechte: MDR/Andreas Wünschirs Neben zahlreichen Film- und Fernseherfolgen mit "Schtonk!", "Der Laden" oder "Klemperer - Ein Leben in Deutschland", muss ihr besonderes Engagement für Hörspiele und Lesungen erwähnt werden - für die Lesezeit von MDR KULTUR zum Beispiel mit Kathrin Schmidts "Finito. Schwamm drüber" (2012) oder Christa Wolfs "Nachruf auf Lebende" (2013). Für die Lesung von "August" (DAV 2012), der letzten Erzählung der verstorbenen Autorin, wurde Manzel 2013 mit dem "Deutschen Hörbuchpreis" als "Beste Interpretin" ausgezeichnet.