"Take Me Home, Country Roads..." - dieses sehnsuchtsvolle Lied von John Denver bestimmt die Atmosphäre des neuen Films von Steven Soderbergh, der sich eigentlich vom Kino 2013 verabschiedet hatte. Zum Glück kehrte er mit diesem herrlichen Gaunerstück doch zurück, allerdings produzierte er den Film außerhalb des Hollywood-Studiosystems, was ihm die Freiheit zu einem eigenwilligen, herrlich verschrobenen, kompromisslosen Erzählen gab.