The Isley Brothers & Carlos Santana: "Power of Peace"

Label: Sony Legacy

Was war das für ein Gemurks auf dem Album "Santana IV", das der Großgitarrist 2016 herausgebracht hat. Der Geist von Woodstock sollte auferstehen - stattdessen wurde es ein geisterhaftes Album voller Fingerübungen; uninspirierten Songs und belanglosen, überlangen Instrumentalgemetzeln. Blutleer und Öde. Einziger Lichtblick damals waren die beiden Songs mit Ron Isley als Sänger. Und irgendwas im Kleinhirn von Carlos Santana muss ihm gesagt haben: "komm, ruf den nochmal an und lass uns was zusammen machen". God bless the Kleinhirn! Denn der aktuelle Tonträger "Power of Peace" ist das ganze Gegenteil von " Santana IV". Natürlich hört man schon beim ersten Stück "Are you Ready", dass sich Santana auch auf diesem Album nicht von seiner musikalischen DNA verabschiedet hat. Warum sollte er auch? Aber irgendwas ist anders.

Label: Sony Legacy Bildrechte: Sony Legacy Möglich, dass die Zusammenarbeit mit den Isely Brothers hier geholfen hat. Ernie Isley ist als gitarristischer Konterpart so minimalistisch wie genial. Und Ronald Isley als Sänger gibt ohne Schnörkel, mit dem Wissen des erfahrenen Soulcrooners jedem Song eine unverwechselbare Note. Auf dem Album finden sich fast ausschließlich Coverversionen - eigentlich eine musikjournalistsische Hürde, über die ungern gesprungen wird. Aber! Sowohl in der Materialauswahl wie auch in der Interpretation wurde hier mit viel Augenmaß und Eleganz ans Werk gegangen. Egal ob Curtis Mayfield, Burt Bacharach, Stevie Wonder oder die Chambers Brothers, allen Autoren werden Santana und seine Kollegen gerecht. Keine aufgedunsenen Wasserleichen sondern herrlich pompös herausgeputzte Songs ploppen ans Tageslicht. Und bei aller instrumentalen und stimmlichen Opulenz, kein Track wirkt überproduziert oder künstlich erhöht. Auch die Produktion an sich ist eher geradlinig und roh als hochglanzpoliert poliert. "Power of Peace" ist eines der guten Santana Alben der letzten Jahre. An die Größe von "Abraxas" oder dem Debütalbum "Santana" wird es nicht herankommen. Aber das hat auch niemand wirklich erwartet, oder? (jk)

Joco: "Into the Deep"

Label: Columbia, Sony Music

Das Duo Joco (in der Mitte) Bildrechte: Katja Ruge Die beiden Schwestern Josepha und Cosima Carl haben mit "Into the Deep" ein ganz ambitioniertes Zweit-Album vorgelegt. Dominierten auf dem Debüt " Horizon" im Jahr 2015 noch folkige Sounds, geht das zweite Album weiter. Das Trademark der beiden, den zweistimmigen Leadgesang, findet man immer noch. Aber das Instrumentarium hat sich in Richtung Blechbläser und Streicher erweitert. Die Strukturen der Songs sind aufgebrochener, greifen weiter, lassen innerhalb der Songs auch mal die ein oder andere Arabesque zu, weit über die 3:30 Popsonggrenze hinweg. Das tut unendlich gut in Zeiten gebügelter Frauenstimmchen-Holzgitarrenalben. Die beiden sind als Musikerin und Autorin reifer und davon zeugt eben auch die Furchtlosigkeit der beiden, sich eben nicht hinter liebgewonnen Kompositionsschemen zu verstecken sondern auch mal den Blick über die Kadenzgrenzen zu wagen.

Label: Columbia, Sony Music Bildrechte: Columbia/Sony Music "Into the Deep" ist der gelungenen Gegenentwurf zum aktuellen Album der Haim-Schwestern. Joco haben sich eben nicht den Versuchungen hingegeben, mit ihrem Album ein möglichst breites Publikum zu erreichen, um ihren Status als "Stars" zu festigen. " Into the Deep" ist ein Album, das zeigt, hier ist ganz viel Talent am Werk und die Künstlerpersönlichkeiten noch nicht zu Ende ausgeformt. Was viel Vorfreude auf das nächste Album verspricht. Bis dahin kann man sich aber ganz entspannt dem Ausloten der Tiefen auf "Into the Deep" hingeben. (jk)

David Rawlings: "Poor David's Almanack"

Label: Acony

"Poor David´s Almanack" ist das achte Album, das David Rawlings mit seiner Lebensgefährtin Gillian Welsh aufgenommen hat. Und es ist ein wirklich referentielles Album, eine Verbeugung vor dem ruralen Amerika. Alle Songs auf dem Album sind entweder traditionelle amerikanische Folksongs, geografisch angesiedelt in den Appalachen, dem Ort, wo sich Kentucky Tennessee und Virginia treffen. Oder es sind Songs, die auf amerikanischen Legenden und Geschichten beruhen und sich ganz am American Folk Gothic orientieren.

Label: Acony Bildrechte: Acony Es ist also ein Roots-Album schon von der musikalischen Grundidee her und das spiegelt sich dann auch bereits im Booklet wider. Das ist übrigens sehr geschmackvoll, wenn auch spartanisch. Gedruckt auf geriffeltem Papier, mit einigen folkloristischen schwarz-weiß-Holzschnitten von Gillian Welsch, vermittelt es sofort den Eindruck des Unprätentiösen, des Ehrlichen. Und so klingt das Album dann auch.



Da scheint keine Note umsonst gesungen, kein Akkord zu viel angeschlagen und vor allem kein Knopf am Mischpult zu viel gedrückt worden zu sein. Es klingt, als ob die Band im eigenen Wohnzimmer steht. Die fantastischen Satzgesänge von Gillian Welsh und David Rawlings stehen über den spartanischen Arrangements und entwickeln eine Dichte, die man spüren kann. Eines der besten Roots-Alben, das in den letzten Monaten erschienen ist - brillant unaufgeregt und trotzdem bis in die letzte Spitze jeder Frequenz genauestens überlegt und eben doch nicht kaputt produziert. (jk)

Camerata Nordica: "Mozart"

W.A. Mozart: Serenata Notturna, Three Divertimenti, Eine Kleine Nachtmusik

Camerata Nordica

Leitung: Terje Tonnesen

Label: BIS Records

CD-Bestellnummer: BIS-2326 Bildrechte: BIS Records Die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart war in ihrer Zeit Pop – nicht erst seit Miloš Formans Film "Amadeus", in dem der Komponist die Züge eines exzentrischen Popstars trägt, wissen wir das. Im Kammerorchester "Camerata Nordica" sind Musiker aus ganz Skandinavien vertreten. Sie spielen komplett auf modernen Geigen, Bratschen und Celli – aber die beherrschen die adäquate, authentische Rhetorik der Mozartzeit so gut und so perfekt, dass sie gar keine Darmsaiten brauchen. Das ist wunderbar schnörkellos, ohne Vibrato, aber sehr kontrastreich, an manchen Stellen regelrecht eruptiv - und da wären wir beim Popstar Mozart - auch voller Ecken und Kanten in der Interpretation. Hier begegnet einem tatsächlich ein "neuer" Mozart, völlig entstaubt, kontrastreich, bisweilen fast ruppig – und es wird klar, dass gute historische Aufführungspraxis das Gegenteil von "museal" ist. (cf)

"Giovanni Alberto Ristori"

G.A. Ristori: Cantatas for Soprano

G.A. Ristori: Oboe Concerto

María Savastano, Sopran

Jon Olaberria, Oboe

Ensemble Diderot

Leitung: Johannes Pramsohler

Label: Audax Records

CD-Bestellnummer: ADX 13711 Bildrechte: Audax Records Der exzellente Barockgeiger Johannes Pramsohler kommt aus Südtirol, ist aber auch in Mitteldeutschland kein Unbekannter. Die erste CD mit seinem wunderbaren Ensemble Diderot hat er beim Label Raumklang vor einigen Jahren veröffentlicht. Inzwischen hat er ein eigenes CD-Label, aber seine hiesigen Beziehungen waren womöglich die Initialzündung, sich mit Musik aus unserer Tradition intensiv zu beschäftigen.



Der Italiener Giovanni Alberto Ristori kam schon als Teenager durch seinen Vater, einen Schauspieler, an den Sächsischen Hof in Dresden. Er machte schnell Karriere, zuerst als Leiter der Warschauer Hofkapelle von August dem Starken, dann Vizekapellmeister in Dresden. Und in dieser Eigenschaft komponierte er auch die drei Kantaten für Solosopran, zu denen Prinzessin Maria Antonia Walpurgis unter dem Pseudonym "Ermelinda Talea" die Libretti verfasst hat. Die junge argentinische Sopranistin María Savastano singt sie mit lyrischer Stimme, die aber doch ein silbrig-metallisches Timbre hat. Und auch der Baske Jon Olaberria macht eine hervorragende Figur in der Welt-Ersteinspielung von Ristoris Konzert für Oboe und Orchester! (cf)

Isabelle Faust: "Mendelssohn"

Felix Mendelssohn Bartholdy: Violin Concerto

Felix Mendelssohn Bartholdy: Symphony No. 5 "The Hebrides"

Isabelle Faust, Violine

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Label: Harmonia Mundi

CD-Bestellnummer: HMM 902325 Bildrechte: Harmonia Mundi Das Freiburger Barockorchester ist seit über dreißig Jahren eines der besten Originalklangensembles in Deutschland. Und wie viele ähnliche Formationen, hat es sich inzwischen zeitlich bis ins 19. Jahrhundert "vorgearbeitet", ist bei Mendelssohn angekommen. Neben der "Hebriden"-Ouvertüre und der "Reformationssinfonie" hat man auch Mendelssohns Violinkonzert aufgenommen mit der großartigen Isabelle Faust als Solistin. Sie begeisterte in diesem Frühjahr bereits mit ihrer Neueinspielung der Violinkonzerte von Mozart – und auch hier zeigt sie, wie wunderbar schlank, unprätentiös und klar ihr Violinspiel ist.



Aber Achtung! Wer romantische Klangfülle und Opulenz sucht, der wird hier eher enttäuscht. Wer aber Lust hat, Mendelssohns allbekanntes Meisterwerk mit den Ohren zu durchdringen, wer Eindrücke gewinnen will, die er bei den meisten derzeit erhältlichen Aufnahmen nicht machen kann, der ist mit diesem Album perfekt bedient! (cf)