Lucy Rose: "Something's Changing"

CD-Bestellnummer: Comm189

Label: Caroline Bildrechte: Caroline Die britische Singer/Songwriterin legte einen Bilderbuchstart hin. Schon nach dem Erscheinen ihres Debuts "Like I Used To" (2012) spielte sie 2013 im Londoner Hyde Park das Opening für Sir Elton John. Danach war sie bei allen wichtigen Festivals auf der britischen Insel dabei und eroberte die Top Ten.



Besonders viele Fans erreichte Lucy mit ihrer Musik in Lateinamerika, was die junge Sängerin auf eine ungewöhnliche Idee brachte. Mit Rucksack und Gitarre machte sie sich auf, um in Ecuador, Chile, Argentinien, Brasilien und Mexico kostenlos Konzerte zu spielen, die ihre Fans dort für sie organisiert hatten. Ihre Erlebnisse und Eindrücke fanden Eingang in ihr neues Album und in einen Film, den sie vor Ort aufnahm. Unterstützt von ihrer Band, Produzent, Label und Gästen konnte Lucy Rose ein reflektiertes Album voller kluger Assoziationen zwischen Heimat, Veränderung und Selbstwerdung abliefern, das ernsthaft und doch voller Leichtigkeit ist. (he)

Nils Landgren Funk Unit: "Unbreakable"

CD-Bestellnummer: 9039-2

Label: Act Bildrechte: ACT Als hätten wir es nicht schon immer gewusst, dass der schwedische Posaunist Nils Landgren nicht unterzukriegen ist. Der Meister im Selbstmarketing bescheinigt mit seinem neuen Album "Unbreakable" gleich selbst, was die Kritiker schreiben mögen: 25 Jahre glänzende Karriere in Europa als Posaunist, Sänger, Produzent und Mentor mit seiner Funk Unit.



Traditionelles bewahren und Neues ausprobieren, an die größten Werke und ihre Meister erinnern und junge Talente fördern, das steht von Anfang an auf der Agenda des entdeckungsfreudigen Jazzmusikers, der sich für seine Projekte auch gern profilierte Kollegen mit ins Boot holt. Als europäischer Botschafter des uramerikanischen Funk erweist Landgren Legenden wie Marvin Gaye, Herbie Hancock oder Allen Toussaint nicht nur alle Ehre, sondern kommt ihnen mit Stimme und Groove auch verblüffend nahe. (he)

Faber: "Sei ein Faber im Wind"

CD-Bestellnummer: 5756435

Label: Vertigo Berlin Bildrechte: VERTIGO BERLIN Endlich ist mal Schluss mit Wohlfühl-Kitsch im deutschsprachigen Pop. Der Mann, der sich das traut, ist 23 und kommt aus Zürich. Eigentlich heißt Faber im richtigen Leben Julian Pollina (er ist der Sohn von Pippo Pollina) und seine Musik tendiert auch eher in Richtung Folk, Weltmusik und Chanson als zum Pop.



Denn so zynisch, pessimistisch, gemein und politisch unkorrekt darf kein Pop sein. Brachial und ohne Rücksicht auf mögliche verletzte Gefühle sind Fabers Kommentare zur Welt, die er wirklich noch entdeckt. Klarer als in seinen Texten kann sich die Sehnsucht nach Romantik und Liebe nicht ausdrücken. (he)

Neumeyer Consort: "Telemann"

Ouverture-Suites: "La Bizarre", "La Changeante", "Les Nations anciens et modernes"

Neumeyer Consort

Leitung: Felix Koch

Label: Christophorus

CD-Bestellnummer: CHR 77412 Bildrechte: Christophorus Als Koproduktion mit dem SWR hat der Dirigent und Cellist Felix Koch gemeinsam mit dem in Frankfurt verorteten Neumeyer Consort im Telemann-Jubiläumsjahr 2017 für CHRISTOPHORUS vier der insgesamt ca. 125 Orchestersuiten Georg Philipp Telemanns aufgenommen, die die enorme Vielseitigkeit und sichere Kenntnis des Barockkomponisten im Umgang mit allen musikalischen Stilen seiner Zeit reflektieren. Ausgehend von der französischen Ouvertüre werden hier Tanzsätze kombiniert, in denen unter Titel wie "La Bizarre", "La Changeante" oder "Les Nations anciens et modernes" lustvoll bestimmte Charaktere und historische Ereignisse musikalisch geschildert und in vorliegender Einspielung mit viel Verve überaus detailverliebt und überraschenden Höreffekten interpretiert werden. (ir)

Ana Marija Markovina: Anton Urspruch - Complete Piano Works

Ana Marija Markovina, Piano

Label: Hänssler Classic

CD-Bestellnummer: HC 16015 Bildrechte: Hänssler Classic Ob Wagners "Parsifal" in der Version für Klavier vierhändig oder das pianistische Gesamtwerk von Carl Philipp Emanuel Bach, Hugo Wolf oder Luise Adolpha Le Beau - die kroatische und heute in Köln lebende Pianistin Ana-Marija Markovina liebt es, "Spuren im Neuschnee zu hinterlassen".



Auf der Suche nach Komponisten zwischen Brahms und Wagner, die unermüdlich Inspiration lieferten, ohne selbst im Zentrum des Ruhmes zu stehen, stieß sie nun auf das Klavierwerk des Frankfurter Komponisten und Liszt-Protegés Anton Urspruch. Ob in den Fantasiestücken op. 5, Deutschen Tänzen op. 7, Präludium und Capriccio op. 22 oder in den Cinc Morceaux op. 19 - Urspruchs Kompositionen erweisen sich mit Rückgriffen auf die Gregorianik sowohl an Klassik und Romantik geschult wie sie die harmonische Komplexität der Werke eines Liszt und Brahms spiegeln, zum Teil mit höchsten technischen Anforderungen gespickt.



Auf dieser drei CDs umfassenden Box gelingt es Markovina, mit großer Übersicht und Gestaltungskraft die pianistische Vielfalt eines Komponisten zu zeigen, der auf der Suche nach Authentizität - bei aller Komplexität - das Sangliche betont und "melodische Reinheit" anstrebt. (ir)

Sebastian Bohren: "Op. 2"

Werke von Karl Amadeus Hartmann, Mendelssohn, Ottorino Respighi und Franz Schubert

Sebastian Bohren, Violine

CHAARTS (Chamber Artists)

Label: RCA Red Seal, Sony Music

CD-Bestellnummer: 88985394972 Bildrechte: RCA Red Seal "Op. 2" ist die zweite CD überschrieben, die der junge Schweizer Violinist Sebastian Bohren mit den CHAARTS aufgenommen hat, ein klassisches Ensemble aus der Schweiz, das sich 2010 aus Mitgliedern des Gustav-Mahler-Chamber-Orchestra formiert und seitdem in offener und modularer Besetzung musiziert.



Nachdem bei RCA Red Seal eine erste CD mit Beethovens Violinkonzert ("Equal") erschien, hat Sebastian Bohrer, der selbst aus CHAARTS hervorgegangen ist, nun das frühe d-Moll-Violinkonzert des 13-jährigen Mendelssohn mit Karl Amadeus Hartmanns tragischem "Concerto funebre" (1939), den neoklassizistischen "Antiche Danze ed Arie" von Ottorino Respighi und Schuberts A-Dur- Rondo kombiniert - virtuos und emotional packende Musik für Violine und Streicher, die Bohren auf der Suche nach dem natürlichen Klang, "der goldenen Mitte", sehr persönlich und ausdrucksstark, aber stets auf Augenhöhe mit dem überaus homogen agierenden Ensemble CHAARTS, interpretiert. (ir)