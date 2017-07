Natalie Merchant: "Butterfly"

10 CD Box: The Natalie Merchant Collection

CD-Bestellnummer:7559-793645-2

Label:Nonesuch Bildrechte: NONESUCH Die Singer/Songwriterin Natalie Merchant aus New York ist eine der bemerkenswertesten Sängerinnen der achtziger Jahre, die vor allem mit ihrer unverwechselbaren Stimme und klugen Texten aus dem Mainstream herausstach. Von ihr erscheint jetzt eine besondere Spezialität: "The Natalie Merchant Collection", ein Deluxe-Boxset mit zehn CDs. Darin finden sich sämtliche acht Soloalben der vergangenen drei Jahrzehnte, eine CD mit Raritäten, die bisher nicht veröffentlicht worden sind und ein neu aufgenommenes Set mit Streichquartett.



"Rarities" beinhaltet 15 bisher unveröffentlichte Tracks, die zwischen 1998 und 2017 aufgenommen wurden und die zeigen, was an den Rändern des für die breitere Öffentlichkeit gedachten Materials entstand, also Experimentelles, Kreatives, Ungewöhnliches. Demos aus dem Homestudio und Livetracks mit Künstlern wie David Byrne oder den Chieftains. Dabei wird einerseits deutlich, dass Natalie Merchant durchaus den einen oder anderen Abzweig ihres langen Weges als Alternative-Künstlerin hätte nehmen können. Andererseits wird klar, dass sie gut daran tat, es nicht zu tun. Ihrer Entscheidung, der modernen Folkmusik immer neue Impulse zu verleihen, aus dem reichen Fundus der Tradition oder der klassischen Literatur in unsere heutige Zeit geholt mit politisch wachem Geist, verdanken wir einige der schönsten Aufnahmen des Genres der Singer/Songwriter der 90er- und 2000er-Jahre. ("Tigerlily", 1995, "Ophelia, 1998, "Motherland", 2001) (he)

Colin Steele Quartet: "Diving for Pearls"

CD-Bestellnummer:MA 82, Indigo CD 140932

Label:Marina Records Bildrechte: Marina Records Colin Steel, Kopf dieses Jazzquartetts und Trompeter aus Leidenschaft, begreift sich in der Traditionslinie seiner Kollegen Miles Davis oder Chet Baker, die auch gern auf erfolgsträchtige Melodien von Musikern anderer musikalischer Gewerke zurückgriffen und sie zum Teil ihrer eigenen Welt machten. Miles Davis trifft die Band "The Pearlfishers" ist eine Idee, die den schottischen Jazztrompeter Colin Steele offenbar so zum Träumen brachte, dass er zusammen mit seinem Quartett die Musik der schottischen Band in ein völlig neues musikalisches Terrain befördert.



Für sein neues Album " Diving for Pearls" konnte sich Colin Steele sinngemäß die Perlen herausfischen. Mit den romantischen Songs der Perlfisher-Alben und den introvertierten klaren Trompeten-Klängen im Stil von Miles Davis sind für die eigenen Interpretationen des Pearlfisher-Songbooks schon mal die besten Voraussetzungen geschaffen.



Arrangiert wurden die Songs der schottischen Band für Trompete, Klavier, Bass und Schlagzeug von Colin Steels langjährigem Pianisten Dave Milligan, der hier einen Coup an Imagination landet, indem er die romantischen Bilder des Songwriters David Scott in rhythmisch mehrdimensionale Welten transportiert und in feine, ineinander verwobene Klangspektren übersetzt. (he)

Zwanie Jonson: "Eleven Songs For A Girl"

CD-Bestellnummer:Akt794CD

Label:Staatsakt Bildrechte: STAATSAKT Manchmal fragt man sich ernsthaft, wieso man den Namen eines bestimmten Künstlers noch nie gehört hat. Zwanie Jonson ist so einer. Der Hamburger Musiker hat 2007 sein Album "It’s Zwanietime" veröffentlicht, mit dem er einen DJ begeisterte, der extra ein Label gründete, um das Album herauszubringen. 2011 erschien Album Nummer zwei mit dem Titel "I'm a Sunshine".



Der Sonnenschein mit der sonoren Stimme heißt im richtigen Leben Christoph Kähler und wohnt in Hamburg. Was die Stadt im Norden meistens vermissen lässt, hat der Multiinstrumentalist und von Hause aus Schlagzeuger so konsequent in seine Musik implantiert, dass man meint, die wahre Bestimmung von Popmusik erst jetzt begriffen zu haben: Leichtigkeit, Lebensfreude, auf die Motorik zielende Rhythmen und strahlend sonnige Harmonie-Passagen.



Prickelnd wie ein fröhlich-bunter Sommer-Cocktail nimmt sich die Mischung von City-Beat und Westcoast-Sound aus, ohne den Versuch zu unternehmen, einer einzigen vergangenen musikalischen Ära zu viel Reverenz zu erweisen. Alles geht - von Rock bis Disco - lässig zur Sache. Auf Dramatik und Psychogewurstel kann Zwanie verzichten, das Leben ist eben so. Man liebt sich und trennt sich und die Sonne erscheint nach dem Regen - wenn man Glück hat in Hamburg - doch wieder. Darauf ein Mundharmonika-Solo! (he)

"Jean-Baptiste Vanhal - Concertos for Clarinet, Oboe & Bassoons"

Michel Lethiec, Klarinette

Piet Van Bockstal, Oboe

Luc Loubry, Fagott

François Baptiste, Fagott

The Prussian Chamber Orchestra

Leitung: Hans Rotman

Label: Etcetera

CD-Bestellnummer: KTC 1603 Bildrechte: Etcetera Wer Haydn und Mozart schätzt, der mag auch Johann Baptist Vanhal. Der Böhme stand mit beiden Komponistenkollegen in Kontakt. Mit Haydn, der sieben Jahre älter war, hatte er ein freundschaftliches Verhältnis. Zu Mozart bestand aber auch eine gewisse Konkurrenz. Vanhals wenige Solokonzerte für Holzbläser, von denen sich auf dieser CD die meisten finden, zeigen ihn als ebenso phantasievollen Erfinder wunderbarer Melodien wie Mozart.



Die Solisten sind allesamt Koryphäen auf ihren Instrumenten, bekleiden Solopositionen in belgischen, luxemburgischen und niederländischen Orchestern. Der niederländische Dirigent Hans Rotman - eigentlich ein absoluter Experte auf dem Gebiet der Neuen Musik - zeigt sich hier als hervorragender Experte für die Wiener Klassik. Das preußische Kammerorchester Prenzlau (auf dem Cover nur als "Prussian Chamber Orchestra" bezeichnet), spielt hervorragend auf modernen Instrumenten, sehr akzentuiert, durchsichtig und musikantisch. (cf)

"Ein musikalisches Gipfeltreffen 1503"

De La Rue, Isaac, Obrecht

Capella de la Torre

Leitung: Katharina Bäuml

Label: Musikmuseum 31

CD-Bestellnummer: CD 13030 Bildrechte: Musikmuseum 31 Das Ensemble "Capella de la Torre" ist in Deutschland derzeit führende "Renaissance-Band". Die Schalmeispielerin Katharina Bäuml ist die Frontfrau und sie hat ein enormes Charisma. Ein absolutes Energiebündel. Sie schafft es, mit ihren Musikern Stücke, Hits, die 400 Jahre oder noch älter sind, so zu präsentieren, als ob sie gerade zum ersten Mal gespielt werden.



Auf dieser neuen CD lässt das Ensemble ein Treffen zwischen dem Habsburger Kaiser Maximilian, der damals in Innsbruck zum Teil residierte und seinem Sohn Philipp dem Schönen von Burgund lebendig werden. Beide Höfe hatten so ziemlich die großartigsten Hofkapellen in dieser Zeit und so trafen auch die in Mitteleuropa führenden Musiker ihrer Zeit aufeinander, Heinrich Isaac, Jacob Obrecht und andere. So findet sich z.B. auch eine Messe von Heinrich Isaac auf der CD, bei der das Ensemble durch Sänger verstärkt wird, u.a. den Altus Kai Wessel und die Wilthener Sängerknaben aus Innsbruck. Aber auch die Unterhaltungsmusik, was zum Bankett gespielt wurde, ist zu hören. (cf)

"Chineke! Orchestra: Dvořák & Sibelius"

Antonín Dvořák: Symphony No. 9

Jean Sibelius: Finlandia

Chineke! Orchestra

Leitung: Kevin John Edusei

Label: Signum Classics

CD-Bestellnummer: SIGCD 515 Bildrechte: Signum Classics Chineke! Ein merkwürdiger Name für ein Sinfonieorchester. Es hat in London seinen Sitz und besteht ausschließlich jungen Musikern, die zur schwarzen Community, bzw. anderen ethnischen Minderheiten gehören und die relativ am Anfang ihrer Karriere stehen.



Der Name "Chineke!" ist die Abkürzung für "Championing change and celebrating diversity in classical music". Für die Debüt-CD konnte man einen afrodeutschen Dirigenten gewinnen: Kevin Edusei, geboren und aufgewachsen in Bielefeld. Sein wichtigster Lehrer war David Zinman. Von ihm hat er gelernt, auf die Musiker intensiv zu hören. Und das merkt man auf dieser CD deutlich: Selten hört man den langsamen Satz aus Dvořáks Neunter derart intensiv und poetisch! (cf)