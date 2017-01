Ein Selbstversuch – Beobachtung war gestern

Nun ist man es gewohnt, dass sich der Brite an sich gern seiner umgebenden Natur nähert – auch auf ungewöhnliche Weise – und bereits sehr früh ein ganzes belletristisches Genre daraus gemacht hat. "Nature Writing" ist seit vielen Jahrzehnten populär. Und Bücher über das Durchschwimmen jedes einzelnen englischen Gewässers, über das Zusammenleben mit Habicht, Falke, Fuchs oder über die Suche nach Wegen in die Wildnis stehen auf den englischen Bestsellerlisten. Charles Foster nun, der sich dezidiert in die Tradition seiner Vorbilder wie Roger Deakin oder John Alec Baker stellt, hat den Selbstversuch neu definiert. Anstatt dem Tier durch Beobachtung nahe zu kommen, probiert er, wie ein Tier zu leben und zu rezipieren.

Im Allgemeinen hieß Schreiben über die Natur, dass Menschen, die wie Kolonialherren durch die Welt stolzierten, schilderten, was sie aus 1,80 Meter Höhe sahen, oder dass Menschen so taten, als würden Tiere Kleider tragen. Dieses Buch ist ein Versuch, die Welt aus dem Blickwinkel unbekleideter walisischer Dachse, Londoner Füchse, Otter im Exmoor, von Mauerseglern aus Oxford und Rothirschen in Schottland und Südwestengland wahrzunehmen; zu lernen, wie es sich anfühlt, sich schlurfend oder gleitend durch die Landschaften zu bewegen, die vor allem von Gerüchen und Geräuschen und weniger von visuellen Eindrücken geprägt sind. Es war der Versuch eines literarischen Schamanismus, und es hat sagenhaft Spaß gemacht. Charles Foster, Autor Aus: "Der Geschmack von Laub und Erde"

Verwandlung in fünf Etappen

Während seines Selbstversuchs schreckte Foster auch vor Regenwürmern als Mahlzeit nicht zurück. Bildrechte: IMAGO In fünf Etappen findet Fosters Tierwerden statt, nach Elementen geordnet in der Erde, im Wasser, im Feuer und in der Luft. An einem milden Tag startet sein Versuch: Mit seinem achtjährigen Sohn Tom zieht der Autor in den Wald und hebt sich einen provisorischen Dachsbau aus. Belächelt wird er vom Freund und Bauer Burt, der ab und an vorbeischaut, um etwas Lasagne zu bringen. Ansonsten beginnen Vater und Sohn sich von dem zu ernähren, was ein Dachs so frisst. Also hauptsächlich Regenwürmer. Sehr viele Regenwürmer.



Minutiös wird das Fluchtverhalten des Wurms in der Mundhöhle beschrieben, der Geschmack der verschiedenen Würmer (zwischen Schleim, Leder, Schweinekot und Zitronengras), und der Autor muss einsehen, dass sein Kind dann doch die mutigere Version seiner selbst wird – Tom "aß Würmer wie Spaghetti". Überhaupt lernt der mehrfache Vater viel von seinen Kindern, die er das Reviermarkierungsverhalten von Ottern ausprobieren lässt (ja, genau so, wie Sie jetzt denken) oder mit denen er das Versteckverhalten von Rotwild ergründet. Dabei sagte er zu seinen Kindern Sätze wie diesen:

Gebt mir fünf Minuten. Dann geht mich suchen und tötet mich. Charles Foster, Autor

Der Otter – ein rastloses Tier auf Speed

Für den Otter kann Foster keine Sympathien aufbringen. Bildrechte: Colourbox.de Als Dachs also lebt Foster wochenlang in einer Erdhöhle. Als Rotwild lässt er sich von Jagdhunden über 20 Kilometer hetzen. Um den Otter zu verstehen, lässt er sich tagelang Flüsse hinabtreiben und nächtigt in Abwasserrohren. Überhaupt ist das Tierwerden ein sehr unterschiedliches Eingehen in die Natur. Der Dachs hat einen sehr kleinen Radius rund um seinen Bau, führt ein ruhiges Leben, in dem seine Nahrung sich stets in Form von Würmern vor seiner Nase befindet.



Der Otter hingegen – für den Foster bei näherem Einfühlen keinerlei Sympathien aufbringen kann – ist ein rastloses Tier auf Speed. Es schläft 16 Stunden am Tag, in den anderen acht ist es im Dauersprint jagend und kämpfend unterwegs. Es fügt seinen Artgenossen die schlimmsten Verletzungen bei Revierkämpfen zu und hat einen Nahrungsbedarf, der dem Dasein im kalten Wasser geschuldet ist: Er ist um 40 Prozent höher als etwa der eines vergleichbar großen Hundes. Täglich 88 BigMacs, so rechnet Foster, müsse er sich einverleiben, um den Kalorienbedarf eines Otters nachzuempfinden.

Mit dem Fuchs im Gebüsch

Ein junger Fuchs Bildrechte: Mike Gutschalk Solche Beispiele und Bezüge, die das Tier in unsere Welt holen, also Natur in Kultur im weitesten Sinne umrechnen, machen Fosters Buch bei aller Kundigkeit und Reportage zur lustigen Lektüre. Ein bisschen Kasper ist schon dabei, wenn er sich des Nachts neben zwei äsenden Füchsen ins Vorgartengras fallen lässt und die kleinen taugefangenen Schnaken mit ihnen abfrisst. Oder wenn er seinem ausgemachten Lieblingstier, dem Fuchs, das tägliche Schlafen unter dem Rhododendronbusch nachmacht und von einem Londoner Cop geweckt wird. Mit dem es dann eine Konversation gibt, die jedem Monty Python-Film gerecht würde.



Doch die Frage, die sich der Londoner Polizist stellt, muss sich auch die Leserin stellen: Wie kommt ein ausgewachsener, studierter und durchaus nicht esoterisch-schamanistisch angeregter Familienvater darauf, sich zum Fuchs zu machen? Man muss ihn sich als tweedtragenden Menschen vorstellen, diesen Charles Foster, der studierter Jurist und Ethiker, Tiermedizinier und Präparator, Philosoph und Schriftsteller ist, und mit seiner Familie in Städten wie Oxford und London und auf dem Lande wohnt.

Ein ungewöhnlicher Brite, der das Bewusstsein schärft

Ein typischer Brite mit viel Erfahrung in Sachen Treibjagd und Fliegenfischen, aber doch auch der Ahnung, dass das Bewusstsein und die menschlichen Sensoren nur einen Bruchteil dessen wahrnehmen, was die Welt an sinnlichen Eindrücken bereithält. Dass der Fuchs etwa seinen Jagdsprung am Magnetfeld der Erde zentriert, dass unser Erinnerungsvermögen keinem anatomischen Teil des Gehirns zuzuordnen ist, dass Zugvögel ihre Route mit der Geburt kennen, dass ein Dachs hört, wenn in zwei Kilometer Entfernung eine Wühlmaus raschelt ...



Winzige Indizien dafür, dass da mehr ist, als wir wissen und spüren, und dass es immer lohnt, die natürlichen Sinne zu erweitern. Nun denn, man könnte sagen: Die meisten Engländer gehen dafür in den Pub, Charles Foster geht in den Dachsbau. Doch hat er es damit tatsächlich geschafft, der Natur ein paar noch unbekannte Lieder abzulauschen.