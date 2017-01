Sachbuch der Woche | Bernd Brunner "Als die Winter noch Winter waren"

Schneeflocken könne man als Briefe des Himmels bezeichnen. Das sagte der japanische Physiker Ukichiro Nakaya, der den Schnee jahrzehntelang systematisch erforscht hat. Ungewöhnlich poetische Worte für einen Naturwissenschaftler! Schnee scheint etwas in uns zu berühren, uns zu Schwärmern werden zu lassen. Die Schneeverzückung rührt bei den meisten aus der Kindheit: Bilder von Schneeballschlachten und Schlittenfahrten sind ganz präsent. Eine Sehnsucht nach Neubeginn, Unschuld und Reinheit geht mit dem Schneefall einher. Der Kulturwissenschaftler Bernd Brunner hat dem Winter, dem Schneezauber und der Eiseskälte nun ein ganzes Buch gewidmet. Und nicht nur in seinem einführenden Kapitel spürt man auch bei ihm etwas von der Faszination, die von Winterzeit ausgehen kann:

Myriaden Kristalle von grenzenloser Komplexität. Und viel ruhiger ist es jetzt auch, vom gelegentlichen Knacken des Frostes abgesehen, der in den Bäumen arbeitet. Man sagt, man schlafe tiefer, wenn Schnee liegt. Nun zieht es nur noch die Hartgesottenen nach draußen. Wenn wir uns heutzutage in der kalten Jahreszeit nach draußen bewegen, ist unsere Winterkleidung mit den besten isolierenden Materialien ausgestattet. Gleichzeitig verschwinden jedoch die einschneidende Kälteerfahrung und die Winterstimmungen, die für frühere Generationen jahrtausendelang mit dieser Jahreszeit einhergingen. aus "Als die Winter noch Winter waren"

Die Idee dessen, was man unter 'Winter' versteht, wird an verschiedenen Orten und auf unterschiedlichen Breitengraden und Höhen mit unterschiedlichen Bedeutungen gefüllt. aus "Als die Winter noch Winter waren"

Welche Merkmale hat der Winter? Welche Gefühle verbinden sich mit ihm? Wie wurden Eiskristalle erforscht? Wie erlebt man den Winter in Städten oder am Meer? Wie gehen Tiere mit dem Winter um und die Menschen in verschiedenen Regionen? Wie entwickelte sich der Wintersport? Und was macht die Kunst und Literatur aus der kalten Jahreszeit? All diese Fragen und noch einige mehr beantwortet Brunner in seinem kunstvoll komponierten Essay.

Bildrechte: colourbox Der Journalist hat in vielen Bibliotheken recherchiert, hat Forschungsergebnisse gesammelt und sich durch die meterhohen Schneemassen in Romanen und Erzählungen gekämpft. Das Besondere an seinem Buch: Die aufwändige Sammelarbeit verwandelt sich in einen spielerischen Text. Assoziativ streift Brunner durch abgelegene Schneelandschaften, verknüpft Anekdoten aus verschiedenen Weltgegenden, macht einen Abstecher in die Kunstgeschichte, streift wissenschaftliche Erkenntnisse, um sie zwar faktenreich, aber doch in einem leichten Ton wiederzugeben.

Das Buch darf als wunderbare Einladung verstanden werden, die vielen Facetten des Winters kennenzulernen. Der Titel von Brunners Winterreise allerdings hat einen etwas melancholischen Klang: "Als die Winter noch Winter waren". Das mag auf unsere eigene nostalgische Wahrnehmung vergangener Winter anspielen – in der Erinnerung sind diese ja immer kälter, schneereicher, länger gewesen. Aber freilich hat es auch mit objektiven Veränderungen zu tun:

Seit dem Beginn des 21. Jahrhunderts schmelzen die Gletscher in Rekordtempo; für Experten ist das das am besten sichtbare Indiz des Klimawandels. In Zentralasien haben sie in den vergangenen fünfzig Jahren etwa ein Viertel ihres Volumens eingebüßt. aus "Als die Winter noch Winter waren"

Man sollte allerdings trotz des Klimawandels nicht befürchten, dass der Winter sich in Kürze aus unseren Breitengraden gänzlich verabschieden wird. Schneearme und warme Winter sind immer schon vorgekommen, sogar während der so genannten "kleinen Eiszeit", kann uns Brunner beruhigen. Samuel Pepys schreibt 1661 in seinem Tagebuch, das Wetter in diesem Januar sei kurios. Es sei nicht kalt, die Fliegen summten herum, und die Rosenbüsche trügen volle Blätter. So etwas habe es hier noch nicht gegeben. Ein Hoffnungsschimmer also. Das letzte, definitive Wort über den Winter ist also noch nicht gesprochen, findet Bernd Brunner. Obwohl sich in seinem Buch doch sehr viele schöne und definitive Worte zum Winter finden.