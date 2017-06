Die Autorin hat sich eine ganze Menge vorgenommen. Denken wir an den schönen Satz: Der Mensch ist, was er isst! Er verweist darauf, dass Essen mehr als nur satt macht, mehr ist als Natur. Christine Ott interessiert sich für das, was uns zu bestimmten Nahrungsmitteln greifen lässt - oder nicht. Welche Sehnsüchte und Zwänge wir mit Essen verbinden, wie es uns als Mann oder Frau konstituiert, welche Vorstellungen von ethnischer und religiöser Identität wir uns einverleiben oder schon mit der Muttermilch verabreicht bekommen haben. Kurz – das, was Kultur ist am Essen.

Die Autorin setzt Themen: Körperbilder, Ernährung und Psyche, Natur und Kultur der Nahrung bezogen auf Milch und Zucker – beides Grundnahrungsmittel, die derzeit einen Imageverlust erleben in der westlichen Welt. Essen und Gender, Essen und nationale Identität. Das Buch hat nicht umsonst an die 500 Seiten, und die sind auch nicht immer ganz leicht zu verdauen - also kein Fast-Food für den Kopf.

Essen in verschiedenen Jahrhunderten

Ott zieht literarische Texte aus verschiedenen Jahrhunderten heran, in denen Essen eine Rolle spielt – von Boccaccios "Decamerone" bis zu Houellebecqs "Unterwerfung". Außerdem Filme, Texte von Ernährungsreformern und Wissenschaftlern bis hin zu politischen Statements.

Geschlechterverteilung beim Essen

Natürlich ist Rousseau nicht immer so modern. Ziemlich bezopft klingt, wenn er nur Männern Fleisch, gewürzte Speisen und Wein zugesteht. Und meint, Frauen und Kinder sollen bei Gemüse, Milchprodukten und Süßspeisen bleiben. Andererseits: Das Konzept von getrennten Speiseordnungen für Männer und Frauen – so ganz aus der Welt ist es nicht, denn Männer essen mehr Fleisch und Frauen ernähren sich öfter vegetarisch. Ein großes Thema, auch für die Feministinnen.

Christine Ott interessiert die Geschlechterverteilung auch beim handfesten Thema Küchenarbeit. Zum Beispiel setzt sie sich auseinander mit dem Mythos, wonach eine schlechte Köchin auch eine schlechte Mutter sein müsse. Anhand des Rezeptbuchs einer gewissen Clara Sereni zeigt sie aber auch, dass häusliches Kochen für Frauen auch die Funktion von Selbstfindung und Selbstsorge haben kann. Mal eine andere Sichtweise als die gängige.

Ein Kapitel beschäftigt sich mit Essen und nationaler Identität. Hier fragt die Autorin, woher bestimmte Länder - Frankreich etwa, Italien, aber auch Japan - großes kulinarisches Selbstbewusstsein an den Tag legen – und fremde Küchen abwehren. Und warum andere es genau andersherum machen – England etwa oder auch Deutschland. Italien zum Beispiel bescheinigt sie "Gastro-Chauvinismus". Und das, obwohl Pasta und Pizza bis zur Einigung des Landes Ende des 19. Jahrhunderts im Land kein gutes Image besaßen beziehungsweise in den oberitalienischen Städten kaum bekannt waren.

Für alle, denen Essen auch intellektuell Freude bereitet

Der Leser erfährt also, dass Italien den Aufstieg seiner Küche maßgeblich denen zu verdanken hat, die in die USA ausgewandert sind. Weil die dort an Pasta und Gemüse festhielten, sich kulinarisch also nicht assimilierten und im ersten Weltkrieg dann die Vorzüge getrockneter Teigwaren für die Verpflegung der Frontsoldaten erkannt wurde. Und ab den zwanziger Jahren vermarkteten Firmen wie Campbell's und Heinz Spaghetti, Maccheroni und Tomatensoße und Parmesan in großem Stil. In den fünfziger Jahren wurden dann die ersten Tiefkühlpizzen an Raststätten geliefert. Da haben also einige mitgeköchelt am Mythos der italienischen Küche – nicht zuletzt die Politik und die Wirtschaft. Bis hin zur Tourismusindustrie im Land selbst.

Die Autorin hat natürlich nicht am laufenden Meter spektakuläre Neuigkeiten zu verkünden, manchmal wünschte man sich schon dezidiertere Zusammenfassungen. Sie hält das Lot in die Tiefe – im Bemühen, das Geflecht von Bedeutungen zu durchleuchten, das uns unseren Speisezettel schreiben lässt.

Das Buch ist für alle geeignet, denen Essen und Genießen auch intellektuell Freude bereitet. Die etwa wissen wollen, warum es uns heute so wichtig ist, die Essenswelt in eine gute und eine böse zu unterteilen. Und die interessiert, woran es liegen könnte, dass in der guten – der veganen - Welt keine Begriffe, die der bösen entstammen, verwendet werden sollen. Käse oder Wurst.

Angaben zum Buch Christine Ott: "Identität geht durch den Magen - Mythen der Esskultur"

ISBN: 978-3-10-002208-0

S. Fischer

493 Seiten

26 Euro