Ein klassisches Sachbuch, dies gleich vorab, ist dieses Buch nicht. Andererseits, wer würde das erwarten von Wladimir Kaminer, dem "lustigen Berliner Russen" vom Dienst? Dass er kämpferisch aufklärt wie Gabriele Krone-Schmalz in "Russland verstehen", dass er informativ erklärt wie Thomas Kunze und Thomas Vogel in "Das Ende des Imperiums"? Niemals.

Kaminer ist Kaminer, der nimmt nichts ernst und findet überall Pointen. Im eigenen Leben, bei den Schwaben im Erdgeschoss seines Berliner Hauses. Sogar seine Mutter hat das jüngst in "Meine Mutter, ihre Katze und der Staubsauger" zu spüren bekommen. Natürlich findet er sie auch in seinem Rückblick auf sein Heimatland, die Sowjetunion, der zugleich ein Blick auf das heutige Russland ist, dieses Land, das man scheinbar entweder nur lieben oder hassen kann und das man so gerne erklärt haben möchte.

Nachdenklicher als bisher

Ein Land ohne Ideen

Und die Menschen? Es sind ja fast durchgängig Geschichten von Menschen, die er erzählt. Sie hatten kaum eigene Vorstellungen davon, was nach dem Ende der Sowjetunion kommen würde. Und bleiben deshalb oft im Dickicht der neuen Möglichkeiten stecken.

Es gibt einen Text, der "Das Warten auf Kuba" heißt, der ist eine Parabel auf die Orientierungslosigkeit der heutigen russischen Gesellschaft und der Menschen darin. Kurz gesagt: jahrzehntelang haben die Menschen auf den Sieg des Kommunismus gewartet, er war ihnen ja versprochen worden. Es ging ihnen nicht gut, aber sie fühlten sich wie Sieger, die Sieger der Zukunft. Das hat aber nicht geklappt. In der neuen Zeit glauben sie nun, die Weltrevolution kann erst siegen, nachdem überall auf der Welt der Kapitalismus gesiegt hat. Wieder warten sie, wieder klappt es nicht, wieder sind sie enttäuscht. Bis jemand sagt, es wird schon, wir warten nur noch auf Kuba. Wieder ist es eine witzig wirkende Pointe, doch dieses Mal ist sie zugleich eine kluge politische Analyse, denn es ist offenbar eines der Probleme Russlands, dass es nach dem Zerfall des alten Imperiums keine eigene Vision hatte.

Poesie zwischen den Zeilen

Und noch etwas ist neu am neuen Kaminer: Er, der ewige Spötter, der literarische Comedian mit dem laut polternden russischen Akzent und den immer großen, staunenden Augen, kann nicht nur "politisch", sondern auch poetisch. Wenn er davon erzählt, wie leicht es ist, seine Heimatstadt Moskau zu hassen, weil sie arrogant und protzig ist, wie schwer es aber ist, Moskau zu lieben, dann schlägt er sehr liebevolle Töne an. Wie er die Moskauer Metro und ihre teilweise unglaublich schönen Stationen schildert, zählt unbedingt dazu. Natürlich nicht, ohne zwei Zeilen später wieder eine Pointe zu dreschen, ein bisschen, als sei ihm das nur so herausgerutscht. Das ist sehr sympathisch, wie das Buch insgesamt es auch ist - gute, alte Kaminer-Ware mit einem Schuss Poesie und Politik.