Mit dem Kommissar Harry Hole hat der norwegische Autor Jo Nesbø einen faszinierend gebrochenen Charakter geschaffen - einen großartigen, trunksüchtigen Ermittler, der sich selbst im Wege steht wie ein alternder Rockstar. In "Schneeman" jagt er einen Mörder, der sein schreckliches Handwerk nur an jungen Müttern ausübt und nur, wenn es schneit. Dann hinterlässt er als eine Art Copyright fies grinsende Schneemänner am Tatort.