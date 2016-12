Dropkick Murphys

Wer den Martin Scorcese-Film "The Departed" gesehen hat, der erinnert vielleicht eine energetische Musik, eine Mischung aus Folk und Punk und Keltischen Gesängen, immer wenn der Film Tempo bekommt. Diese Musik kam von der Bostoner Band Dropkick Murphys. Die Jungs tragen die berühmte Dunkelbiersorte nicht umsonst in ihrem Namen, sie kommen schließlich aus Boston, einer Stadt im US-Bundesstaat Massachusetts, die man an manchen Tagen eher für Dublin oder Belfast halten könnte. Am St. Patricks Day zum Beispiel kann es einem passieren, dass um 18 Uhr in den Irish Pubs alle Stühle eingesammelt werden, aus Sicherheitsgründen muss man im Stehen weitertrinken, Frontscheiben sind den Kneipern einfach zu teuer. 20 Jahre gibt es die Dropkick Murphys jetzt und sie klingen immer noch wie die Pogues auf Speed. Man kann sich dieser Energie kaum entziehen, die sich auch auf dem aktuellen Album "11 Short Stories Of Pain & Glory" entfaltet. Bruce Springsteen ist einer ihrer großen Fans.

Termine: 23. Januar | Berlin, Max-Schmeling-Halle

24. Januar | Leipzig, Haus Auensee

1. Februar | Hannover, Swiss Life Hall



Spaceman Spiff

Hannes Wittmer aka Spaceman Spiff Bildrechte: Andreas Hornhoff Hinter dem Pseudonym "Spaceman Spiff" verbirgt sich Hannes Wittmer, geboren 1968 bei Würzburg. Nach abgebrochenem Studium ging er nach Hamburg, arbeitete als Konzertveranstalter. 2009 erschien das Debut, zwei weitere Alben, eins davon mit dem Schriftsteller Finn Ole Heinrich folgten, dann 2014 mit "Endlich nichts" ein Album beim Independent-Label Grand Hotel von Cleef, dort wo auch Thees Uhlmann und Kettcar ihre Alben veröffentlicht haben und wo Olli Schulz seine Karriere begonnen hat. Wenn Spaceman Spiff in "Oh Bartleby" auf den großen Text von Herman Melville und dessen großen Verweigerer verweist, ist das großes Kino. Nach 1,5 Jahren Pause geht Spaceman Spiff nun wieder auf Tour – mit Clara Jochum am Cello. Das ist etwas für Fans von Enno Bunger, Felix Meyer und Gregor Meyle - und mitunter besser als die drei zusammen. Wer ihn in Jena sieht, wird Urlaub nehmen und ihm nach Leipzig und Dresden folgen. Tipp des Monats!

Termine: 23. Januar | Jena, Rosenkeller

24. Januar | Leipzig, Werk 2

25. Januar | Dresden, Scheune

26. Januar | Berlin, Lido



Die Fantastischen Vier

Die Fantastischen Vier: Michi Beck (l-r), Thomas D., And.Y und Smudo. Bildrechte: dpa Im Idiom des Hip Hop gelten die Fantastischen Vier längst als old school – Hip Hop der alten Schule würden sie machen, das unterstellen ihnen die jüngeren Hip Hopper, die die 1991 in Stuttgart geründete Band gern als saturiert und kommerzialisiert bezeichnen. Im Interview der Illustrierten "Neon" bedienen die Fantas das Image gern. Auf die Frage, ob sie denn auch solche Spießer mit Bausparverträgen sind, antwortete Smudo: "Das haben wir übersprungen, wir haben gleich Häuser gekauft." Aber wahrscheinlich lieben die Fans genau diese Art der Ehrlichkeit, Bescheidenheit ist out, auch da blieben Fanta 4 sich "TROY". Mit "Vier und Jetzt" sind sie endlich mal wieder auf Tour.

Termine: 25. Januar | Leipzig, Arena

Malky