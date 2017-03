Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes

Mit seinem Buch "Deutschland schafft sich ab" eröffnete Thilo Sarrazin 2010 die Debatte um den drohenden Untergang des Abendlands. Ein halbes Jahrzehnt später proben Sarrazin-Fans, erklärte Rechtsradikale sowie manche Anhänger von Pegida oder AfD die "Autoritäre Revolte": So nennt der Historiker Volker Weiß die von ihm beschriebene konservative Revolution, das "‘68 von Rechts" - damals wie heute arbeiteten die Akteure mit gezielter Provokation und einer Politik des Spektakels. Weiß ist mit "Die autoritäre Revolte" für den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Sachbuch nominiert.

Autor: Andreas Lueg

Wenn die Dämonen zurückkehren – "Der Freischütz" in Leipzig

Oper Leipzig Bildrechte: IMAGO "Der Freischütz" ist eine der meist gespielten Opern, er enthält einige der bewährten Klassiker - wie den berühmten "Jägermarsch". Die Oper von Carl Maria von Weber wurde zunächst, 1821, als die erste deutsche Nationaloper gefeiert, ein Sieg gegen das Böse im Namen des deutschen Waldes, gewissermaßen. Max, ein Mann, der die Braut und seine Existenz zu verlieren bedroht ist, verschreibt sich dem Teufel, dem eigentlich längst überlebten Aberglauben. Max wird entlarvt, aber er bekommt eine zweite Chance - doch das längst als überwunden geglaubte Böse scheint weiter zu leben. Wäre das die moderne Lesart des "Freischütz"? An der Leipziger Oper versucht der Regisseur Christian von Götz, die Oper so zu inszenieren, dass das Publikum sich nicht nur in den schönen Tönen und Stimmen verliert, sondern etwas aus dem Hier und Heute erfährt.

Autor: Meinhard Michael

Der Verlust der Heimat

Das Vogtland soll zu einer der dichtesten Windparkregionen Deutschlands ausgebaut werden. Hier stoßen Sachsen, Bayern und Thüringen aufeinander.

Windräder verändern die Landschaft Bildrechte: Energieeffizientes Göda e.V. Ein Dorf, das unter diesem Ausbau besonders leidet, ist der kleine Ort Straßenreuth. Das Dorf befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Dreiländereck. Die einst idyllische Lage direkt am ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen wird ihm nun zum Verhängnis: Es wird bald von drei Windparks umgeben sein. Einem bayrischen, einem sächsischen und einem thüringischen. Es gibt kaum offenen Widerstand. Die Atmosphäre in den umliegenden Gemeinden scheint vergiftet. Wer ist Nutznießer der Windparks, wer kassiert Pacht oder Wegegeld und wer muss die Lasten tragen?

Peter Stoppel, der Chorleiter im benachbarten Gebersreuth, versucht, seinen Chor zu retten und vermeidet jede "Wind-Diskussion". Kommt es zum offenen Streit, kann er seinen Chor vergessen. Er verbietet sich jede Parteinahme. Anders Christin Leithold, Bäckersfrau aus Hohndorf, 25 km weiter nördlich. Sie engagiert sich in der örtlichen Bürgerinitiave und in der Bürgerplattform Pro Vogtlandschaft. Sie liebt ihr Vogtland und fühlt sich durch die zunehmenden Windparks bedroht und ihre Heimat zerstört.

Allen gemeinsam ist eine gewisse Melancholie. Als kämpften sie nicht nur gegen Windmühlen, sondern vor allem gegen die Trägheit der Masse. Es ist nicht allein die "veränderte Landschaft", die den Leuten zu schaffen macht. Das Gefüge der Dorfgemeinschaften, das Gefühl von Heimat und gemeinsamer Verlässlichkeit, gerät ins Wanken, weil es ohne Zutun plötzlich Gewinner und Verlierer gibt. Es ist die Geschichte von Juli Zehs Roman "Unterleuten", die sich im Vogtland jetzt tatsächlich abspielt.

Autor: Volker Insel

90. Geburtstag Harry Belafonte

Harry Belafonte 1983 Bildrechte: IMAGO Es ist kaum zu glauben, aber der Mann, der das erste Album der Popgeschichte aufnahm, der Elvis von der Chartspitze vertrieb, der wie kein Zweiter Musik und Politik verband und an der Seite von Martin Luther King und Nelson Mandela für die Bürgerrechte aller Menschen eintrat und noch heute eintritt - er wird am 1. März 90 Jahre alt.

Wir gratulieren Harry Belafonte und erinnern uns mit Elke Bitterhof an seinen legendären Auftritt 1983 beim Festival des politischen Liedes. Elke Bitterhof sollte damals dafür sorgen, dass der Weltstar und Friedenskämpfer auch in Ostberlin auftreten würde. Am 25.10.1983 bescherte Harry Belafonte dann tatsächlich dem DDR-Fernsehen die wahrscheinlich höchste Einschaltquote seines Bestehens, als die "Manifestation der FDJ - Für den Frieden der Welt" ausgestrahlt wurde.

Autor: Dennis Wagner

Virtual Reality in Leipzig

Virtual-Reality-Spielhalle in Leipzig Bildrechte: MDR/Friederike Schicht Im Jahr 2016 nutzten weltweit rund 43 Millionen Menschen die virtuelle Realität. 2018 sollen es sogar 171 Millionen sein. Virtual Reality ist kein bloßes Spielzeug. Sie ist ein philosophisches Konstrukt und ein Werkzeug, das sich allmählich in unseren Alltag einschleicht. Als Instrument für Architekten, Ärzte, Künstler und Spieler. In Leipzig hat vor kurzem die erste VR-Spielhalle Ostdeutschlands eröffnet. Interaktiver Spaß auf 130 qm.

Autor: Sascha Conrad

Kulturkalender

5 Jahre "Adolf Südknecht" - ab 7.3. Jubiläums-Festwoche im „Horns Erben“ in Leipzig +++ Wiedereröffnung Kunsthalle Erfurt/Ausstellung Sebastiao Salgado

+++ "Der Hauptmann von Köpenick" in Altenburg mit Hauptdarsteller Ouelgo Téné aus Burkina Faso (R.: Bernhard Stengele) und befürchteten/erwarteten Protesten (Premiere 26.2.)

Autorin: Stephany Mundt