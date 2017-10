Umsturz in Russland - Spezial zum 100. Jahrestag der Oktoberrevolution

Autorin: Gabriele Denecke

"Blut und Feuer" - DER Roman über die Oktoberrevolution und den Bürgerkrieg

Artjom Wesjolys Roman erscheint jetzt erstmals unzensiert und neu übersetzt. Bildrechte: Aufbau-Verlag Der russische Originaltitel lautet "Россия, кровью умытая" - "Russland in Blut gewaschen". Artjom Wesjoly (1899-1938) war 18 Jahre alt, als die Oktoberrevolution ausbrach. Der junge Mann war begeistert vom Umsturz und schloss sich den Bolschewiki an. Im Alter von nur 33 Jahren verfasste Wesjoly, auch Mitglied der Literatengruppe "Perewal" den Jahrhundertroman zu Lenins Oktoberrevolution. In zensierter Form erschien "Russland in Blut gewaschen" zu Wesjolys Lebzeiten. Zwei Jahre nach dem Erscheinen einer vernichtenden Kritik in der "Literaturnaja Gasjeta" wurde Wesjoly 1937 verhaftet und 1938 erschossen.



"artour" stellt das Buch vor und spricht dazu auch mit dem russischen Schriftsteller Wladimir Sorokin, der sich in seinem Erfolgsroman "Himmelblauer Speck" mit Stalins Erbe auseinandersetzte und mit dem renommierten Russland-Historiker Jörg Baberowski. Das Buch erscheint jetzt unter dem Titel "Blut und Feuer" bei Aufbau, erstmals in vollständiger Fassung und neu übersetzt.

Autor: Ulf Kalkreuth

Die Künstler und die Revolution

Majakowski war DER Dichter der Oktoberrevolution, in Moskau erinnert ein Museum an ihn. Bildrechte: dpa Die Oktoberrevolution löste besonders bei Künstlern riesige Begeisterung und Hoffnungen auf ein neues, modernes Zeitalter in Russland aus. Der intellektuelle Aufbruch war schon kurz vor der Oktoberrevolution zu spüren. 1915 eröffnete in Petrograd die Ausstellung "0.10". Die 0 stand für Neuanfang und die 10 für 10 beteiligte Künstler. Am Ende waren es 14 Künstler, die ihre Werke zeigten. Eine erste Großschau der russischen Avantgarde, die später weltberühmt werden sollte und heute Spitzenpreise auf Kunstmessen erzielt. In Petrograd präsentierte Kasimir Malewitsch 1915 erstmals sein "Schwarzes Quadrat". Die russische Avantgarde dachte, dass mit Lenins Revolution der Aufbruch in die neue Zeit gelingen könne. Aber die Hoffnung währte nur kurz. Spätestens mit Stalin hielt der sozialistische Realismus Einzug.



Doch es gab eine kurze Periode, in der die Künstler und die roten Revolutionäre Schulter an Schulter gingen. Einer von ihnen war Wladimir Majakowski, DER Lyriker der Oktoberrevolution - der sich 1930 erschoss. "artour" erinnert an diese Ausstellung, forscht dem Leben Majakowskis nach und spricht mit dem russischen Kunsthistoriker Ewgenij Antipov und mit der Leitung des Majakowski-Museums in Moskau.

Autor: Jens-Uwe Korswosky

Karl Schlögel "Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt"

Karl Schlögel - Historiker und "Archäologe" Bildrechte: IMAGO Der große Osteuropa-Historiker Karl Schlögel lädt mit seiner Archäologie des Kommunismus zu einer Neuvermessung der sowjetischen Welt und zeigt uns, was den Alltag in diesem Imperium ausmachte: "Karl Schlögel ist dabei, wenn die Megabauten des Kommunismus eingeweiht und die Massengräber des Stalin'schen Terrors freigelegt werden. Er interessiert sich für Paraden der Macht ebenso sehr wie für die Rituale des Alltags, er erkundet die Weite des Eisenbahnlandes und die Enge der Gemeinschaftswohnung, in der Generationen von Sowjetmenschen ihr Leben zubrachten. Die Orte des Glücks und der kleinen Freiheit fehlen nicht: der Kulturpark, die Datscha, die Ferien an der Roten Riviera."

Bildrechte: C.H. Beck So entsteht, 100 Jahre nach der Revolution von 1917 und ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der Sowjetunion, das Panorama eines einzigartigen Imperiums, ohne das wir die Gegenwart nicht verstehen können.



Das Buch ist gerade im Verlag C.H. Beck erschienen. "artour" stellt es im Gespräch mit dem Autor vor.