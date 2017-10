In den sechziger und siebziger Jahren war Rolf Herricht der vielleicht populärste Schauspieler in der DDR – einer der produktivsten war er auf jeden Fall. Tausende Vorstellungen auf den Theater- und Operetten-Bühnen in Frankfurt/ Oder, Magdeburg und Berlin, mehr als 20 Rollen in DEFA-Filmen, darunter die größten Kassenschlager der DDR, gehen auf Herrichts Konto. Dazu mehr als 350 Produktionen fürs Fernsehen und fast zwei Jahrzehnte lang Sketche mit Hans Joachim Preil live und omnipräsent im Osten. Wie hält ein Mensch so etwas aus?

Er hatte eigentlich immer Kopfschmerzen. Herbert Köfer, Schauspieler

Rolf Herricht in einer Aufnahme von 1980 Bildrechte: MDR/ Klaus Winkler Kollegen wie Schauspieler Herbert Köfer kannten Herricht nicht nur als vitalen Possenreißer. "Wenn ich zur Probe oder zu Aufnahmen kam, oder wenn wir uns mal privat getroffen haben, sagte er gleich: 'Bruder, ich habe solchen Appetit auf eine Kopfschmerztablette'", erinnert sich Köfer. Genau das sei Herrichts Humor gewesen: "Man lachte darüber, aber er meinte es ernst, weil er wirklich Kopfschmerzen hatte. Er hatte eigentlich immer Kopfschmerzen."



Rolf Oskar Ewald Günter Herricht wurde am 5. Oktober 1927 in Magdeburg geboren. Als Kind galt er als etwas scheuer Junge, aufgewachsen in einer kleinbürgerlichen Familie. Herrichts Vater war Schriftleiter bei einer Zeitung, Rolf das Nesthäkchen.

Seine Sympathie bewahrt ihn vor dem Krieg

Die Zäsur bringt der Krieg. Rolf Herricht wird schwer krank. Er leidet an Diphterie – eine Mangelerkrankung, die typisch ist für die letzten Kriegsmonate. Aber er hat Glück: Die Ärzte retten ihm gleich zwei Mal das Leben. Sie heilen seine Krankheit und behalten ihn im Krankenhaus, obwohl er eigentlich gesund ist. Offenbar war er dem Personal ans Herz gewachsen. Rolf muss nicht mehr in den Krieg.

Der DEFA-Regisseur Roland Oehme kennt die Wirkung Rolf Herrichts aus gemeinsamer Arbeit:

Ich glaube, dass die Figur, die Rolf Herricht abgab, dieser schmale, ein bisschen in die Anzüge gedrängte, gezwängte Kerl, dass diese Figur schon von Haus aus sympathisch war. Roland Oehme, DEFA-Regisseur

Ersten Treffen mit Hans-Joachim Preil

Vor der Kamera mit Hans-Joachim Preil Bildrechte: rbb 1950 wird das durch den Krieg beschädigte Magdeburger Theater wieder eröffnet. Rolf Herricht hat eine Schauspielausbildung absolviert, erste Engagements findet er in der Altmark. Aber der Schauspieler möchte näher ran an seine Heimatstadt. Da er als Anfänger in Magdeburg kaum Chancen sieht, bewirbt er sich in Bernburg. Dort trifft er zum ersten Mal auf Hans-Joachim Preil, der zu dem Zeitpunkt der dortige Oberspielleiter ist. Preil führt mit ihm ein Bewerbungsgespräch.



Doch aus dem Engagement in Bernburg wird nichts. Herricht muss erst einmal weiter weg. In Frankfurt/Oder schafft er es ins Ensemble. Hier lernt er seine spätere Frau Christa Herricht kennen.

Erster Sketch legt Grundstein für "Herricht und Preil"

1957 schafft es Rolf Herricht schließlich doch ans Theater in Magdeburg. Hier spielt er vorwiegend in der zweiten Reihe, den Sid in Huckleberry Finn, aber auch den jugendlichen Liebhaber. So wäre es vielleicht ewig weitergegangen, wenn da nicht Hans Joachim Preil gewesen wäre. Inspiriert vom damaligen Bewerbungsgespräch mit Herricht schreibt Preil einen Sketch für die Betriebsfeier.

"Da sagte Preil zu mir: "Du, der Rolf, der hat was'", erinnert sich Margitta Lüder-Preil, die dritte Ehefrau Preils. In seinem "ganzen Gehabe" sei Herricht einmalig. Also habe Preil den Sketch geschrieben, "und daraus hat sich das dann entwickelt."

Aber Herr Preil... Rolf Herricht

Schon 1961 kommen beide Komiker ins Fernsehen. Gemeinsam mit der Moderatorin Annemarie Brodhagen fängt es an, was bleibt, ist "Herricht und Preil". Das Duo wird zur Marke, und Rolf Herrichts empörtes "Aber Herr Preil..." zum Slogan.

Verdächtig für Partei und Staatsführung

Herricht wird beim Fernsehen angestellt und zieht mit seiner Frau Christa nach Berlin – weiter kann man es zu der Zeit in der DDR kaum bringen. Die Stasi sichert sich Herrichts Personalbogen. Man will Bescheid wissen über diesen Aufsteiger aus der Provinz, den die Frauen so mögen und der jetzt andauernd im Fernsehen singt.

Erfolg beim Publikum war in der DDR immer auch gefährlich. Wer beliebter ist als Partei und Staatsführung, macht sich verdächtig. Man lächelt ihm ins Gesicht und schickt ihm die Spitzel nach Hause. IM Doris wusste nach einem privaten Besuch Unerhörtes zu berichten:

In seiner politischen Haltung kann man sagen, dass er alle politischen Dinge meidet und sich einbildet, schön unpolitisch zu sein. IM Doris über Rolf Herricht

Privat gilt Herricht als menschenscheu

Szene aus "Der Mann, der nach Oma kam" Bildrechte: MDR/PROGRESS Film-Verleih/Rudolf Meister, Zilmer Aber Herricht ist nicht nur für die Stasi von Interesse. Auch die Fanpost kommt säckeweise. Der Komiker fühlt sich überfordert: "Es war ihm eigentlich manchmal ein bisschen zu viel. Er wollte das alles nicht. Er wollte auch keine Fotos und keine Interviews", so Schauspielerin Margitta Lüder-Preil.



Etwa Mitte der sechziger Jahre erfüllt sich Rolf Herricht einen Traum. Er kauft ein Wassergrundstück bei Groß Köris etwa eine Autostunde südlich von Berlin. Dieses Häuschen wird zu seinem Rückzugsort. Herrichts private Menschenscheu, seine Reserviertheit, werden Legende.

Zerwürfnis und Krankheit

Nicht nur als Komiker – auch als Schauspieler ist Rolf Herricht erfolgreich. Die DEFA-Komödie "Der Mann, der nach der Oma kam" wird auch durch ihn zum Kassenschlager. Herricht spielt den vom Alltag überforderten Fernsehmenschen Günter Piesold. Er vermochte dieser Figur trotz des allgegenwärtigen Slapsticks Charakter zu geben.

1977 ist Herricht in "Ein Kessel Buntes" ein letztes Mal live mit seinem Sketch-Kollegen Preil im DDR-Fernsehen zu sehen. Längst ist das Verhältnis der beiden Spaßmacher zerrüttet.

Das Zerwürfnis mit seinem kongenialen Partner ist nur eines von Herrichts Problemen in den späten Siebzigern. Er hat Herzprobleme, wahrscheinlich eine Spätfolge seiner Diphterie-Erkrankung. Außerdem hat ihn die Staatsmacht auf dem Kieker. Herricht lässt sich bei einem Devisenvergehen erwischen, die IM beobachten ihn genau. Doch Herricht gibt nie etwas Preis, nicht über sich und auch nie über andere: ein anständiger Mensch, der nicht resigniert, sondern sich in die Arbeit stürz und alles herunterspielt, wo "lustig" draufsteht.

Tod auf der Bühne

Rolf Herricht in "Der Baulöwe" Bildrechte: ©DEFA-Stiftung/Waltraut Pathenheimer Es ist wieder die DEFA, die ihn aus der Reserve lockt. Die Komödie "Der Baulöwe" von 1980, die Geschichte eines prominenten Unterhaltungskünstlers, der beim Hausbau verzweifelt, wird Herrichts Paraderolle. Der Film ist mutig, nimmt er doch mit unerhörter Deutlichkeit die Mangelwirtschaft aufs Korn.



Am 23. August 1981 steht Rolf Herricht wiederholt für "Kiss me, Kate" auf der Bühne des Berliner Metropol-Theaters. Die Vorstellung ist fast vorbei, als er plötzlich in den Armen seines Duettpartners zusammenbricht. Man legt ihn vorsichtig an die Bühnenseite, sodass die Zuschauer ihn nicht sehen und spielt das Stück zu Ende. Erst danach merken alle, voller Entsetzen, dass Herricht tot ist.

Die Schauspielerin Margitta Lüder-Preil erinnert sich:

Das ganze Land war traurig, dass Rolf nicht mehr da war. Rolf war immer Gesprächsthema, im Herzen tat´s immer weh. Margitta Lüder-Preil, Schauspielerin

Rolf Herricht wurde 53 Jahre alt.