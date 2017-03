Michael Gwisdeks Leben beginnt im Kriegswinter 1942, am 14. Januar in Berlin-Weißensee wurde er geboren. Als Kellner arbeitet er im Tanzcafé seines Vaters und träumt davon, der beste Schauspieler der Welt zu werden. Gern wäre er auch ein Revolverheld wie Horst Buchholz in dem Western "Die glorreichen Sieben" – und trainiert in der Freizeit schon mal, mit dem Colt zu wirbeln. Bis Gwisdek in der Schauspielerei aber Fuß fassen kann, schlägt er sich mit den unterschiedlichsten Jobs durch und arbeitet unter anderem als Verlader im Transformatorenwerk Oberspree (TRO).

Schließlich absolviert er eine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin, spielt danach in Filmen der DEFA ("Till Eulenspiegel", "Jadup und Boel", "Dein unbekannter Bruder", "Olle Henry") und erhält Engagements an Theatern in Chemnitz und Berlin. Auch als Regisseur probiert sich Gwisdek aus – erfolgreich. Mit seiner allerersten Regiearbeit "Treffen in Travers" (1988) wird er sogar zum Filmfestival in Cannes eingeladen.