Es geschah im Winter 1947, als in Hamburg innerhalb von vier Wochen vier Leichen in Hausruinen entdeckt wurden. Bis heute sind die sogenannten Trümmermorde ungelöst, die Herkunft der Opfer ungeklärt.

Mechtild Borrmann gibt mit ihrem neuen Roman diesen Opfern eine Identität, wenn auch nur eine fiktive. In "Trümmerkind" erzählt sie die Geschichte des Findelkindes Joost. Joost wird im zerstörten Hamburg 1947 von den Geschwistern Hanno und Wiebke gefunden und aufgenommen. Nach und nach verknüpfen sich Einzelschicksale, Handlungsstränge und Zeitebenen zu einem Gesamtbild und zu einer tragischen Familiengeschichte. In der MDR THÜRINGEN-Kulturnacht liest die mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnete Bestseller-Autorin Mechtild Borrmann Auszüge aus ihrem Roman vor - am Donnerstagabend nach 22 Uhr.

Vorschau auf die Sendung am 25.05.2017: Galerie Jörk Rothamel

Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Galerie Rothamel mitten in Erfurt Räume für die Kunst. Dort werden zeitgenössische Maler, Grafiker und Bildhauer beworben und vermarktet. 18 Künstler hat Jörk Rothamel unter Vertrag. Für sie, seine Kunden und die kunstinteressierten Zufallsbesucher hat der studierte Kunsthistoriker jetzt noch einmal kräftig investiert - in einen Skulpturenplatz, ein Schaudepot und einen Projektraum.

Im Projektraum werden stets nur drei, zum Teil großformatige Werke ausstellt. Damit kann die Galerie noch schneller und flexibler reagieren. Der Skulpturenplatz ist im Hof der Erfurter Galerie entstanden. Dort können die Besucher bei einem Glas Wein an beleuchteten Skulpturen vorbei lustwandeln - und natürlich kaufen. Seit 2005 existiert eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Sie laufe hervorragend, die Börsianer steckten ihr Geld gern in Kunst, so Rothamel. Sein Zuhause aber sei die Galerie in Erfurt.