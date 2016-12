MDR AKTUELL - Meldungen um 13:30 Uhr

Ein Stadion-Neubau in Leipzig ist vom Tisch. Wie Bundesligist RB Leipzig auf einer Pressekonferenz mitteilte, kauft der Verein die derzeitige Arena in der Innenstadt. Die Stadt Leipzig muss noch zustimmen. Ab 2018 soll die Kapazität auf 57.000 Plätze ausgebaut werden. Derzeit fasst die Arena 42.000 Besucher. RB hatte einen Neubau auf der grünen Wiese erwogen, um künftig in einem großen, eigenen Stadion zu spielen.

Nach dem Anschlag in Berlin hat sich offenbar der Tatverdacht gegen den flüchtigen Tunesier erhärtet. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, wurden an der LKW-Fahrertür Fingerabdrücke des Mannes gefunden. Nach dem 24-Jährigen wird seit gestern europaweit gesucht. Er soll bereits in Italien mehrere Jahre im Gefängnis gesessen haben und schon als Schüler als Gewaltttäter aufgefallen sein. Nach Pressseberichten versuchte er, eine Schule anzuzünden. Im nordrhein-westfälischen Emmerich wurde heute eine Flüchtlingsunterkunft durchsucht. Dort soll der gesuchte Tunesier zeitweise gemeldet gewesen sein. Der WDR berichtet außerdem von einer Razzia in der Dortmunder Salafisten-Szene. Es habe vier Festnahmen gegeben. Die Bundesanwaltschaft erklärte, ihr seien keine Festnahmen bekannt.

Russland hat Abschied von seinem in der Türkei ermordeten Botschafter Karlow genommen. Der Leichnam wurde im Außenministerium in Moskau aufgebahrt. Arbeitskollegen legten Blumen am Sarg nieder. Präsident Putin und Regierungschef Medwedew sprachen dort auch kurz mit der Witwe und dem Sohn des Botschafters. Weggefährten des Diplomaten legten Rosen und Nelken am Sarg nieder. Eine Ehrenwache des Militärs stand Spalier. Sein Name wurde in eine Gedenktafel eingraviert. Am Mittag fand die Trauerfeier statt. Der Botschafter war am Montag in Ankara bei einem Anschlag von einem türkischen Polizisten mit islamistischer Gesinnung erschossen worden.