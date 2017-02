Trotz Ausbildung an der Waffe und Vereidigung: Eine Soldatin hat aus Gewissensgründen den Kriegsdienst verweigert. Bildrechte: IMAGO

Seit 2009 studiert Susanne Suhrkamp* bei der Bundeswehr Medizin. Um für die Stelle zugelassen zu werden, musste die junge Frau zunächst eine Grundausbildung absolvieren - einschließlich Dienst an der Waffe. Zwar erhält sie seit Studienbeginn eine Besoldungsstufe, dafür musste sie sich aber auch für 17 Jahre verpflichten. Aufgrund persönlicher Schicksalsschläge erklärt Susanne Suhrkamp nun, sich während ihrer Ausbildung von der Bundeswehr entfremdet zu haben. Zu einem Dienst an der Waffe sei sie nicht mehr fähig. Die Soldatin will sich von dieser Verpflichtung lösen und geht vor das Verwaltungsgericht Würzburg. Das entscheidet:



"Tatsächlich hat die Klägerin während ihrer Ausbildungszeit einige persönliche Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Vor Gericht konnte sie die Entwicklung ihres Gewissenskonfliktes glaubhaft darstellen. Dazu wurde auch die Rolle ihres Vaters beleuchtet, der selbst Berufssoldat war und während ihres Studiums verstarb. Aufgrund des Gewissenskonfliktes ist der Klägerin ein Dienst an der Waffe auch nicht mehr zuzumuten."



Die junge Frau wurde also als Kriegsdienstverweigerin anerkannt.