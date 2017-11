Der Kung-Fu-Großmeister Chu Tan Cuong aus Halle ist bekannt für spektakuläre Rekorde. Er kann beispielsweise Steine mit der Handkante zerschlagen oder Autos über seine Bauchmuskeln fahren lassen. Nun hat er Mediziner zum Staunen gebracht: Chu Tan Cuong hat seinen Stiefsohn Leon Meiling nach einem Unfall in kürzester Zeit zurück ins Leben geholfen.

Kung-Fu-Großmeister Chu Tan Cuong (links) trainierte seinen Stiefsohn in der Klinik. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Sein Stiefvater Chu Tan Cuong trainierte ihn. Er übte mit Leon eine spezielle Atemtechnik. "Bei meiner Atemtechnik muss man schon aktiv sein", sagt Chu Tan Cuong. Noch in der Klinik Bergmannstrost in Halle beginnt Leon Meiling mit täglichen Atemübungen. Nach und nach kommen weitere Bewegungsabläufe hinzu.



Nach nur neun Wochen kann der junge Mann das Krankenhaus verlassen. Normalerweise lautet die Prognose in solchen Fällen mehrere Monate Klinikaufenthalt. Auch nach der Klinikentlassung macht Leon Meiling weiterhin regelmäßig seine Übungen.