Vor dem Ballhaus stehen auch Pegida-Anhänger Schlange. Etliche mit Deutschland-Mützen oder solche in Schwarz-Weiß-Rot, die Markenfarben der NPD. Lutz Bachmann hatte bei seinem letzten Auftritt auf dem Dresdner Altmarkt aufgerufen, an dem Auftritt Björn Höckes teilzunehmen. Nach seinen Worten möchte er ein Bündnis mit der AfD schmieden. Auch die sächsische AfD-Chefin Frauke Petry hat er dazu eingeladen, bisher vergeblich. Und so betrachtet er den von der "Jungen Alternative Dresden" organisierten Abend mit Höcke als willkommene Gelegenheit, die "rechten Alternativen zum politischen Mainstream" im Wahljahr 2017 zu vereinen.