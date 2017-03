Das als Asylbewerberunterkunft vorgesehene ehemalige Hotel "Husarenhof" in Bautzen war in der Nacht zum 21. Februar 2016 in Brand gesteckt worden. Schaulustige zeigten damals laut Polizei "unverhohlene Freude" und kommentierten den Brand mit abfälligen Bemerkungen gegen Flüchtlinge. Dies sorgte bundesweit für Entsetzen.