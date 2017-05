Die Erfindung von "digital"

Vollkommen klar: Das mp3-Format hat die Musikwelt revolutioniert. Dabei war eine andere Revolution noch gar nicht so lange her. Mitte der 1980-Jahre wurden Schallplatte und Musik-Kassette von einer neuen Erfindung vom Markt gefegt. Musikliebhaber ersetzten komplette Plattensammlungen durch Musik-CDs.

Das Aus für die Plattensammlung? Mit dem "mp3"-Format wurde es möglich, große Mengen Musik klein zu verpacken und über das Internet zu verschicken. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz Das Zauberwort lautete "digital". Im Gegensatz zu älteren Medien wurden dabei Musik, Geräusche und Sprache erstmals in Nullen und Einsen umgewandelt. Das war irgendwie cool und man erhoffte sich eine bessere Tonqualität sowie eine längere Lebensdauer als bei den empfindlichen Magnetbändern in Musikkassetten. Im Jahre 1997 erwirtschaftet die Musikindustrie in Deutschland auf diese Weise umgerechnet 2,6 Milliarden Euro.



Mit zunehmender Verbreitung des Internets wuchs der Wunsch, Musik in guter Qualität durch Telefonleitungen zu schicken. Dabei ging es aber nicht darum, den Telefonhörer ans Radio zu halten, sondern ein Musikstück in elektronische Daten zu zerlegen, das heißt zu kodieren. Nach der Übertragung sollte das Lied möglichst originalgetreu wiederhergestellt werden. Zwar war die Musik auf CDs bereits digital, doch die Datenmenge, also die Anzahl der Nullen und Einsen darauf, viel zu groß! Ein Kompressionsverfahren musste her, um Töne, Sprache und Lieder möglichst in kleinen Paketen über das Internet verschicken zu können.

Wer hat’s erfunden?

Karlheinz Brandenburg gilt als Erfinder des "mp3"-Verfahrens. Seit 17 Jahren ist er Lehrstuhlinhaber in Ilmenau. Bildrechte: Fraunhofer IDMT Den Anfang machten die Forscher der Uni Erlangen-Nürnberg, die 1989 ein erstes brauchbares Verfahren, den OCF-Standard, entwickelten - nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu mp3. 1991 war die Entwicklung abgeschlossen. Maßgeblich beteiligt war das Fraunhofer-Team rund um Karlheinz Brandenburg, dem heutigen Leiter des Fraunhofer Instituts in Ilmenau.



Das Kompressions-Verfahren mit dem damals noch sperrigen Namen "MPEG-Audio-Layer-3" wurde kurz darauf umbenannt in "mp3", sicherlich ein Grund für den bald einsetzenden Erfolg. Von nun an war es möglich, Musik in CD-Qualität durch ISDN-Leitungen zu senden, und das in annehmbarer Geschwindigkeit.

mp3 + Internet = Weltrevolution