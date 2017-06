Eine BND-Akte zum SED-Politbüro Bildrechte: MDR/Jan Schönfelder

Regelmäßig schnürte der Bundesnachrichtendienst in Pullach ein großes geheimes Informationspaket über die DDR für die Regierung in Bonn. Darin enthalten wurden die deutsch-deutschen Beziehungen und aktuelle Entwicklungen in der DDR eingeschätzt. Aber auch über besondere Konflikte – etwa mit der Kirche oder Dissidenten -, neue Witze und auch Informationen aus Terminkalender und Privatleben der mächtigsten DDR-Politiker wurde berichtet. Nach SED-Parteitagen, wenn die Mitglieder des Politbüros neu gewählt wurden, stellte der bundesdeutsche Geheimdienst Dossiers zusammen. So zum Beispiel im Juli 1967, wenige Monate nach dem VII. SED-Parteitag. Die Dossiers enthalten neben einem kurzen tabellarischen Lebenslauf, der Liste der Auszeichnungen und Publikationen ein "Persönlichkeitsbild" mit Hintergründen und Einschätzungen.