Die Thüringer Landesregierung will offenbar die umstrittene Kreisgebietsreform um ein halbes Jahr verschieben. Wie die "Thüringer Allgemeine" unter Berufung auf Ministerpräsident Bodo Ramelow berichtet, soll die neue Struktur mit acht statt bisher 17 Landkreisen nicht wie ursprünglich geplant zum 1. Januar, sondern erst zum 1. Juli 2018 in Kraft treten. Die Landesregierung wolle der Debatte damit "etwas mehr Luft" geben, sagte der Linke-Politiker der Zeitung. So schaffe man mehr Zeit, um die Betroffenen entsprechend zu beteiligen.