Promenadendeck Brückenentwürfe für ICE-City vorgestellt

Der favorisierte Plan sieht eine gerade Stahlkonstruktion vor, den die Planer als "Wäscheklammer" bezeichnen. Die großzügige Doppelbrücke, auch Promenadendeck genannt, sieht eine kurze und eine lange Seite vor. Fußgänger und Radfahrer können so wahlweise nur den Gera-Flutgraben oder auch die gesamte Stauffenbergallee überqueren. Die Konstruktion mit einer Gesamtspannweite von knapp 100 Metern ist barrierfrei und bietet unterschiedlich steile Rampen sowie einen Lift. Außerdem gibt es im Entwurf des Planungsteams aus Stuttgart und London zahlreiche Sitzbänke.

Die zweite Variante von Planern aus Frankfurt und Berlin hat mit einer elegant geschwungenen Doppelbrücke ohne Lift überzeugt. Besonders die unterschiedlichen Rampen für Radfahrer und Fußgänger fallen dabei auf. Aus der Vogelperspektive windet sich dieser Brückenentwurf kantenlos in einer großen Kurve über den Gera-Flutgraben und die Stauffenbergallee. Beide Entwürfe lassen Platz für den Bau einer neuen Straßenbahnlinie. Der Zugang zu einer Haltestelle unter der neuen Brücke wurde ebenfalls schon mitgeplant.

Insgesamt hatten sich zehn Teams an dem städtischen Architekturwettbewerb beteiligt. Der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Paul Börsch, sagte, beide ausgewählten Siegerentwürfe seien sehr hochwertig. Nun werde mit beiden platzierten Teams verhandelt. Ziel sei, eine der Varianten bis 2021 zu bauen.

Hier soll das "Promenadendeck" entstehen: Im ICE-City-Modell ist allerdings noch ein "Platzhalter" für die neue Brücke zu sehen. Bildrechte: MDR / Karsten Heuke

Die Brücke sei Grundvoraussetzung, um zur geplanten ICE-City hinzuführen und so das bisherige Erfurter Stadtzentrum nach Osten zu erweitern. Zudem solle so gebaut werden, dass in späterer Zukunft auch eine neue Straßenbahnlinie unter der neuen Brücke gebaut werden könnte. Die Baukosten für das "Promenadendeck" sind mit etwa vier Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Abbruchkosten für die bestehende Konstruktion aus DDR-Zeiten.