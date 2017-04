Der Baustart für das geplante Zwei-Sterne-Hotel in der künftigen ICE-City Erfurt verzögert sich. Wie Hotelunternehmer Marco Nussbaum MDR THÜRINGEN mitteilte, liegt derzeit noch keine Baugenehmigung vor. Außerdem liefen noch vor Baubeginn notwendige Absprachen mit Strom- und Gas-Versorgern. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten in diesem Frühjahr beginnen.

Weitgehend geklärt ist nach Angaben von Stadt und Hotelinvestor auch der Streit um den Halt von Fernbussen in der Kurt-Schumacher-Straße. Ab 1. Juli 2017 werde die Bushaltestelle innerhalb der Straße etwa 60 Meter nach Osten verlegt, heißt es übereinstimmend. Allerdings könnten dann nur zwei Busse gleichzeitig halten, sagte Stadtsprecherin Dobenecker. Zu Spitzenzeiten müssten deshalb Busankünfte und Busabfahrten verlagert werden. Dem einzigen Fernbusanbieter in Erfurt (Flixbus) sei deshalb eine alternative Haltemöglichkeit am Flughafen Erfurt-Weimar angeboten worden. Er habe auf das Angebot aber noch nicht reagiert, so Dobenecker.