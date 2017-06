Weimarer Land Rund 3.000 Unterschriften für Pfefferminzbahn gesammelt

Mit der Einstellung des Bahnverkehrs auf diesem Abschnitt sieht Eva-Maria Jung Probleme zum Beispiel auf Pendler zukommen. So müssten zum Beispiel all jene, die von Bad Sulza nach Jena zur Arbeit fahren, große Umwege in Kauf nehmen.

Bad Sulzas Kurdirektorin Melanie Bergmann befürchtet auch für den Tourismus große Nachteile. Die Umgebung Bad Sulzas wäre abgeschnitten, so Bergmann. Ein Kurgast ohne Auto müsste weite Wege in Kauf nehmen, um beispielsweise ins nur wenige Kilometer entfernte Auerstedt zu gelangen.



Im Jahr 2007 wurde schon eine Teilstrecke der Pfefferminzbahn eingestellt. Die Züge sollen nach Plänen der Erfurter Bahn als Betreiber künftig nur noch zwischen Buttstädt und Sömmerda fahren. Die Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen gibt finanzielle Gründe an. So würden Fördergelder des Bundes nicht wie erhofft fließen, außerdem sei die Strecke wenig ausgelastet.