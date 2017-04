Die SPD-Fraktion im Landtag hat den Wechsel ihrer bisherigen SPD-Abgeordneten Marion Rosin bestätigt. Wie Fraktionschef Matthias Hey mitteilte, bestätigten sich die Medienberichte nach einem Telefonat mit ihr am späten Dienstagabend. Zusätzlich hätte sie ihren Austritt ohne Angabe von Gründen per Fax mitgeteilt. "Als Beweggrund ihres angestrebten Wechsels zur Opposition führte sie aber in unserem Telefonat die Bildungspolitik der Koalition an", sagte Hey. Er bedauere, dass Rosin weder mit der Fraktion noch mit ihm im Vorfeld über den Entschluss gesprochen habe.