Im südthüringischen Themar haben die Kundgebungen gegen ein Rechtsrock-Konzert vor den Toren der Stadt begonnen. Mehrere Menschen versammelten sich an verschiedenen Orten und protestieren gegen die Veranstaltung der Rechtsextremen. Der Landespolizeidirektion zufolge gibt es mehrere Standortkundgebungen in der Nähe des Konzerts. Insgesamt sind in Themar nach Polizeiangaben am Mittag rund 1.000 Gegendemonstranten.

Das Konzertgelände ist von einem schwarzen Sichtschutz umgeben. Bildrechte: Martin Wichmann

Die Polizei ist im Großeinsatz, um die Veranstaltung abzusichern. Bislang sind knapp 3.000 Rechtsextreme angereist. Erwartet werden bis zu 5.000 Konzertbesucher. Nach Polizeiangaben hat es eine Festnahme gegeben. Den Angaben nach wurde ein Kungebungsteilnehmer in sogenannten Unterbindungsgewahrsam genommen, weil er ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz trug. Außerdem seien bislang vier Anzeigen aufgenommen worden. In zwei Fällen ging es um das Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen. Zweimal sind laut Polizei Journalisten beleidigt worden. Ansonsten sei alles ruhig, abgesehen von den "üblichen Pöbeleien" zwischen beiden Lagern, so ein Sprecher.



Das Konzertgelände selbst liegt direkt an der B89 und ist komplett umzäunt. Entlang des Mittelstreifens hat die Polizei ein kilometerlanges Absperrgitter aufgestellt, um die Rechtsextremen und Gegendemonstranten zu trennen. Auch ein Wasserwerfer steht dort bereit. Die Trennung beider Lager ist der Polizei zufolge oberstes Ziel des Sicherheitskonzeptes.



Die Polizei kontrolliert außerdem alle Einfallstraßen nach Themar, auch in benachbarten Bundesländern. Der Polizei zufolge sind viele Teilnehmer aus weit entfernten Gegenden bereits angereist. An Kontrollstellen rund um den Ort haben Beamte die Anreisenden - Gegendemonstranten wie rechte Konzertteilnehmer - auf die entsprechenden Parkplätze geleitet.