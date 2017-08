Die Nominierung von Harald Zanker als Staatssekretär für die Gebietsreform sorgt für neue Irritationen in der rot-rot-grünen Koalition. Die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund sprach beim Kurznachrichtendienst Twitter von einem nicht abgestimmten Vorgehen der SPD. Darüber werde man in der Koalition reden müssen.



SPD-Landes-Chef Andreas Bausewein hatte Zanker, der derzeit Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises ist, am Donnerstagnachmittag nominiert. Umweltministerin Siegesmund hatte von der Personalie nach eigenen Angaben durch eine Twittermeldung von MDR THÜRINGEN erfahren.



Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dirk Adams zeigte sich am Freitag enttäuscht über das Vorgehen der SPD. "Die Kommunikation der SPD mit den Koalitionspartnern ist unglücklich gelaufen", sagte er. Die Landes- und Fraktionschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, wollte sich am Freitag nicht zur Personalie Zanker äußern, da man sich in einem laufenden Prozess befinde.