"Es reichte schon, dass er 'Guten Morgen' sagte, schon fingen alle an zu lachen", erzählt Hans-Joachim Preil, der langjährige Kompagnon von Rolf Herricht. Alle sahen in ihm immer nur den Komiker. Selbst seinen Tod hielten viele Kollegen zunächst für einen typischen Herricht-Scherz.

Kein Scherz: Rolf Herricht starb auf der Bühne während einer Todes-Szene. Bildrechte: MDR/DRA/Winkler

Während der Aufführung von "Kiss Me, Kate" am Berliner Metropol-Theater am 23. August 1981 erlitt der Schauspieler einen Herzanfall. Sein Bühnenpartner Wolfgang Ostberg erinnert sich: "Dann rutschte er schon weg. Ich hab ihn schnell aufgefangen." In diesem Moment musste Ostberg folgenden Text sprechen: "Schlaf in deinem Grab. Find Dich damit ab." Ostberg legte seinen Kollegen auf den Bühnenboden, der Vorhang fiel, das Publikum jubelte. Doch für den erst 53-jährigen Herricht war der Vorhang für immer gefallen.