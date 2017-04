Getreu der Parole "Gesundheit für alle", nach der in jedem noch so abgelegenen Winkel der DDR eine umfassende medizinische Betreuung gewährleistet sein sollte, waren Anfang der 1950er-Jahre die ersten Landambulatorien für die Dorfbevölkerung errichtet worden. In den folgenden Jahrzehnten stieg ihre Zahl kontinuierlich, auf immerhin 435 im Jahr 1988.

Arbeit im Labor einer Landarztklinik Bildrechte: DRA Landambulatorien waren "die Zentren dörflicher medizinischer Betreuung", kleinere Polikliniken gewissermaßen. In ihnen praktizierten, je nach Größe des jeweiligen Ambulatoriums, verschiedene Ärzte - Allgemeinmediziner, Zahnärzte, Gynäkologen. Meist aber gab es lediglich einen Arzt, den klassischen Landarzt.



In den kleinen Laboren der Dorfpolikliniken konnten Blutuntersuchungen durchgeführt werden, zuweilen verfügten die Ambulatorien auch über Röntgengeräte und andere Medizintechnik. In dringenden Fällen wurden die Patienten zur Behandlung in die Krankenhäuser, respektive Polikliniken, der jeweils nächstgelegenen größeren Kreis- oder Bezirksstadt überwiesen.

Der Landarzt

Überdies waren in diesen Jahren die Landambulatorien, in denen die Landärzte mehrheitlich angestellt waren, nur unzureichend ausgerüstet - es gab kaum Labore und keine Medizintechnik wie etwa ein EKG. "Da gab es nur Stethoskop und Reflexhammer", sagt Dr. Hellmuth Rühle, damals Landarzt im abgelegenen Friedland.

Die Gemeindeschwester