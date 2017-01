Am Morgen des 28. Dezember 1978 herrschen in ganz Deutschland ca. zehn Grad über Null. Typisches Weihnachtstauwetter. Am Mittag fallen in Flensburg ein paar Regentropfen, dann Schneeflocken. Am Nachmittag und in der Nacht stürzen die Temperaturen plötzlich um fast 30 Grad Celsius. Die Warm-Kalt-Front schiebt sich bedrohlich vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten, über die innerdeutsche Grenze hinweg. Ein physikalisches Wunder, das für die Betroffenen katastrophale Auswirkungen hat.

Rügen schneit komplett ein

Die Nordbezirke der DDR versinken binnen weniger Stunden unter einem mehrere Zentimeter dicken Eispanzer - die Folge des gefrierenden Regens. Dann setzt ein 78-stündiger Schneesturm ein. Nichts bewegt sich mehr. Die Insel Rügen versinkt im Schnee und der Rügendamm wird unpassierbar. Damit ist die Insel am 29. Dezember komplett von der Außenwelt abgeschnitten.

Der Zugverkehr in der DDR bricht zusammen. Bildrechte: MDR/OZ Doch die Hilferufe aus Rügen verhallen. Weder die Rostocker Bezirksleitung noch das Zentralkomitee in Berlin reagieren. Denn am 30. Dezember ist es in Berlin eher frühlingshaft warm. Erich Honecker bricht zu einem Freundschaftsbesuch nach Afrika auf, seine Minister fahren ins Silvesterwochenende. Die Schneefront schiebt sich unterdessen weiter vor. Durch den Frost frieren bei der Bahn die Weichen ein. Zugverspätungen bis zu zwölf Stunden sind die Folge.



Auf Rügen bleiben die Züge im Schnee stecken, in denen die Reisenden zwei Tage festsitzen. Erst dann stehen Busse bereit. Auch die Versorgung der Bevölkerung klappt nicht, denn es gibt keine Versorgungsflüge zum Festland. Auf Rügen stationierte russische Soldaten verteilen selbstgebackenes Brot und helfen den Eingeschneiten.

DDR-Führung reagiert viel zu spät

Am 31. Dezember 1978, dem dritte Tag der Katastrophe, sind 6.000 zusätzliche Helfer aus Armee, Polizei und Zivilverteidigung im Einsatz auf Rügen. Doch die reichen nicht aus, Chaos herrscht auf der Ostseeinsel. 9.000 Rügenbewohner müssen versorgt werden, 3.000 Urlauber untergebracht und viele Kranke müssen gerettet werden. Die Kommunikation ist stellenweise zusammengebrochen, Strom- und Telefonleitungen reißen unter der Schneelast. Weil es keine werdende Mutter mehr ins Krankenhaus schafft, werden 13 Kinder zu Hause geboren.

Wir hatten nichts mehr zu essen, die Ente war verdorben. Es gab noch zwei Kästen Bier vom Mann und Stollen von Mutter - mindestens fünf Tage lang gab es Bier und Stollen. Konservendosen haben wir auf dem Ofenrohr warmgemacht. Wir waren froh, dass wir was zu essen hatten und haben uns nicht beschwert. Heide Großnick erlebte den Winter 1978/79 auf Rügen.

Nachdem der Norden der DDR völlig eingeschneit war, erreicht die Wetterfront am Silvesterabend nun auch den Süden. Die gesamte DDR versinkt in totaler Dunkelheit. Am 1. Januar 1979 steht in den Braunkohletagebauen bei minus 20 Grad alles still. Die Stromversorgung bricht zusammen, weil die DDR-Führung 1976 beschloss, sämtliche Strom- und Wärmeversorgung auf Braunkohlebasis umzustellen. Tausende NVA-Soldaten erhalten nun den Marschbefehl in den Tagebau, um mit Muskelkraft die Energieversorgung der DDR zu retten.

Rettung erst am sechsten Tag

Am 1. Januar lässt sich die DDR-Spitze an den Brennpunkten blicken. Doch erst am fünften Tag der Katastrophe berichtet das DDR-Fernsehen von dem Unwetter. In Berlin gibt es am 2. Januar eine außerordentliche Politbürositzung, an der auch der zurückgekehrte Honecker teilnimmt. Eine Luftbrücke zwischen Rügen und dem Festland wird aufgebaut. Hubschrauber bringen das Notwendigste. Seit fast einer Woche sind die Menschen auf Rügen im Schnee gefangen. Manche fahren mit dem Auto einfach los - und werden im Frühjahr tot gefunden. Mindestens fünf Menschen sterben, offizielle Zahlen gibt es jedoch nicht.