Kinderfernsehen

He Du! Diese Sendung wendete sich seit 1981 an die 10- bis 14-Jährigen. Zwei Schulklassen traten gegeneinander an und mussten Alltagsfragen beantworten. Schnitten sie schlecht ab, senkte sich eine Waage, auf den jeweiligen Seiten die Lehrer der Klassen, Stück für Stück ab, bis einer der Lehrer letztendlich in einem Wasserbecken landete. Mit Spielrunden und viel Musik wurden von verschiedenen Orten, einmal im Monat, sonntags und live, gesendet. Seit 1984 moderierte Wolfgang Lippert diese Jugendsendung. In kleinen Spielszenen tauchten außerdem die Clowns "Hampel" und "Pampel" auf. Bildrechte: He, du! vom 19.02.1989/DRA