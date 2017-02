Heute weiß man, dass der wilde Westen quasi um die Ecke lag: Filmproduzent Horst Wendtland hatte die Prärie Amerikas ins kommunistische Jugoslawien verlegt. Dank der idealen Naturkulisse war das Land damals ein beliebter Drehort für historische Abenteuer- und Indianerfilme aus aller Welt. Der Wilde Westen mitten im Osten - was passt besser zu Karl May - dem sächsischen Fantasten, der selbst seine Romane über Winnetou und Old Shatterhand geschrieben hatte, ohne in Amerika gewesen zu sein und Indianer nur vom Hörensagen kannte.

Im Sommer 1962 wurde der erste und erfolgreichste Karl-May-Film "Der Schatz im Silbersee" gedreht. Mehr als drei Millionen Bundesbürger sahen den Film allein bis 1964 im Kino. Und auch als die Winnetou-Filme Anfang der 1980er-Jahre im DDR-Fernsehen liefen, lösten sie einen Begeisterungssturm aus. Eines der Hauptmotive der Verfilmungen war die Seen- und Wasserfalllandschaft der Plitvicer Seen im gleichnamigen Nationalpark. Der Silbersee heißt eigentlich Kaluderovac und der große Wasserfall, an dem Fred Engel (Götz George) im Film fast erhängt wurde, rauscht am See Galova. Das sogenannte "Land der fallenden Seen" – mit seinen 16 terrassenförmig angeordneten Seen, die durch unzählige Wasserfälle und Stromschnellen verbunden sind – ist zwar auch heute noch in erster Linie durch die deutschen Karl-May-Filme bekannt, waren aber schon immer ein beliebtes Ausflugsziel Kroatiens. Schon 1949 wurde der Nationalpark gegründet, um die einzigartige Landschaft zu schützen. In der fast unberührten Natur des ca. 300.000 ha großen Parks gibt es viele seltene Pflanzen, in den Wäldern des Parks leben Bären und Wölfe.