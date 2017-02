Sind Polens Medien überfremdet?

In der beschaulichen bayerischen Stadt Passau an der Donau ist die Regionalzeitung "Passauer Neue Presse" beheimatet. Was viele aber nicht wissen – von hier aus wird auch ein Großteil des polnischen Zeitungsmarkts gemanagt. Der Verlag hat nämlich einen polnischen Ableger unter dem Namen Polska Press, der 20 Regionalzeitungen herausgibt, auch in Großstädten wie Danzig, Breslau und Krakau. Insgesamt erreicht Polska Press nach eigenen Angaben über sechs Millionen Leser. Bildrechte: IMAGO