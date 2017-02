Von Eisstraßen, Schamanen und versunkenen Lastern

Schamanismus ist in der Gegend rund um den Baikalsee weit verbreitet. Der See und seine Insel Olchon gelten den Anwohnern als besonders heilig, weil sich dort einer Legende nach die 13 Himmelsgötter aufhalten sollen. Während ihrer Rituale schlagen die Schamanen unermüdlich auf ihre Trommeln, geraten in Trance und können in Verbindung zu den Geistern treten. Bildrechte: IMAGO