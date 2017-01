Das größte illegale Flüchtlingslager Europas

Das Lager befindet sich unmittelbar an dem in Serbien umstrittenen Megabauprojekt "Belgrade Waterfront". In Zusammenarbeit mit Partnern aus den Arabischen Emiraten soll am rechten Ufer der Save ein luxuriöser Wohn- und Geschäftskomplex entstehen. Serbische Behörden haben Flüchtlinge aus den Parks in Bahnhofsnähe vertrieben. Man will sie fern von der Öffentlichkeit halten. Bildrechte: Andrej Ivanji